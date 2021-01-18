الإثنين 18-01-2021
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الإثنين، 18-01-2021 04:03 م

تفاصيل جديدة حول الجريمة المروعة التي هزت الزرقاء اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشفت مصادر محلية تفاصيل جديدة حول اقدام شخص على قتل زوجته وابنه باطلاق النار عليهما في الرصيفة اليوم .
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ووفق المصادر ان الحادثة سببها خلافات عائلية تتمثل بقيام الزوجة برفع "قضية نفقة" على الزوج، وعند معرفة الاخير بالقضية توجه الى المنزل وبحوزته سلاح ناري "مسدس" ،حيث قام باطلاق النار على ابنه الذي حاول التصدي له وبعد ذلك اقدم على قتل زوجته .
 
 ووفق شهود عيان ان الاجهزة الامنية القت القبض على الاب قبل فراره من المكان، في حين انه ليس من ارباب السوابق وغير مسجل بحقه اية قيود جرمية.

بدوره قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة الرصيفة اليوم بقيام احد الاشخاص باطلاق عيارات نارية باتجاه زوجته (53) عام وأبنه (18) عام ما ادى لوفاتهما حيث جرى التحرك للمكان والقاء القبض على ذلك الشخص واداة الجريمة وبوشر التحقيق معه .

 




 

 


 

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