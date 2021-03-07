تفاصيل جديدة حول حادث السير الذي راح ضحيته العمري

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أن حادث السير الذي تعرض له الناشط عبد الله العمري ، وقع في جنوب إفريقيا، في ساعة متأخرة ليلة أمس السبت/الأحد .

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ولفت الفايز ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن العمري توجّه برفقة (4) من أصدقائه إلى مدينة (جورج)، لافتا أنهم يحملون الجنسية الأردنية - على حدّ قوله - .

وأضاف أنه وبحسب المعلومات الأولية ، فإن الحادث وقع على بعد (400) كم من بداية رحلتهم ، حيث كانوا متوجّهين من مدينة (كيب تاون) .

وأشار إلى أن أصدقاء العمري تماثلوا للشفاء وخرجوا من أحد المستشفيات وحالتهم الصحية جيدة ، وقال " تمّ نقلهم إلى مدينة كيب تاون "، على وقع صدمتهم بوفاة صديقهم "المقرّب" العمري.

وبشأن جثمان الشاب العمري ، أوضح الفايز ، أنه يتم تجهيز جثمانه ، ليتم نقله إلى الأردن ، بالتنسيق مع السفارة الأردنية في جنوب إفريقيا.

وعلم "الوكيل الإخباري" ان تدهور المركبة ، بسبب "انفجار إطارها، الأمر الذي أدّى إلى اختلال توازنها ، وبالتالي تدهورها ، حيث توفي على إثر الحادث الشاب "عبد الله العمري".

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