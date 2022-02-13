تفعيل بوابة القبول الإلكترونية في البلقاء التطبيقية



الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأحد، عن تفعيل بوابة القبول الإلكترونية على موقعها، وذلك اعتبارا من صباح غد الاثنين.



وتتضمن البوابة القبول المباشر في جميع تخصصات كليات الجامعة لمرحلة الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم المتوسط)، واستقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس (الثانوية العامة، التجسير) في جميع تخصصات كليات الجامعة باستثناء تخصص دكتور في الطب.

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