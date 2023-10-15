الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

التعامل مع 1156 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

شاهد .. تساقط غزير للأمطار في اربد وعمان وجرش

نادي الأسير: 470 حالة اعتقال بالضفة في غضون 8 أيام

الاحداث في غزة تُرسل موجات صادمة في الأسواق العالمية

كتائب القسام تقصف مستوطنة "سديروت" برشقة صاروخية

تقدّم الأردن 7 درجات على مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي

ما هي قنابل الفوسفور الأبيض التي تستخدم بالعدوان؟

غزة: 14 شهيداً كل ساعة واسقاط 6000 قنبلة على القطاع منذ بداية العدوان

العفو الدولية: الاحتلال يستخدم الفوسفور الأبيض في غزة

عاجل

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

الأحد، 15-10-2023 10:56 ص

تقدّم الأردن 7 درجات على مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي

0L5A1485 - Copy


الوكيل الإخباري - تقدم ترتيب الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 7 درجات ليحتل المرتبة (71) من بين (132) دولة شملها تقرير المؤشر للعام  2023.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الأردن حقق تقدما على مستوى المؤشرين الفرعيين Sub-Indices لمؤشر الابتكار العالمي، حيث ارتفع ترتيبه في المؤشر الفرعي الأول، مدخلات الابتكار (Innovation Inputs)، من المرتبة (71) عام 2022 إلى المرتبة (70) لهذا العام، بالإضافة إلى تقدمه في المؤشر الفرعي الثاني، مخرجات الابتكار (Innovation Outputs)، من المرتبة (78) عام 2022 الى المرتبة (76) لهذا العام.


وعلى مستوى المحاور الخاصة بالمؤشر، فقد كان أفضل أداء للأردن في محور المؤسسات، حيث حقق المرتبة (51) عالميا، تلاه محور تطور السوق بالمرتبة (53) عالميا.

بينما كان الأداء الأضعف على مستوى محور البنية التحتية في المرتبة (87) عالميا.

وحصل الأردن على المركز الأول عالمياً في مؤشر تكلفة الاستغناء عن العمالة الزائدة " Cost of redundancy dismissal". 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
384233904_627536732886898_2217029353424255550_n

التعامل مع 1156 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

1020231092918128854338

شاهد .. تساقط غزير للأمطار في اربد وعمان وجرش

اااا

تربية لواء القويسمة تُشارك في فعاليات الورشة التوعوية في مجال الأمن السيبراني

WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.15.30

الأمن السيبراني الأردني يحذر من رسالة عبر واتساب

جسر-الملك-حسين-1689168740

بيان من الأمن العام حول عمل جسر الملك حسين اليوم

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

الدوريات الخارجية: 7 إصابات بحوادث تصادم مختلفة خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
65081da76fde5

إطلاق استراتيجية جديدة لحملة صنع في الأردن

720231673223789798934

وفاة طفل بعمر عامين غرقاً في البحر الميت

الملك جالس

خطاب الملك في الأمم المتحدة الأول عربيا والرابع عالمياً غداً

1298611023

المركزي يطرح سندات خزينة بـ100 مليون دينار

8202328738466460774

اصابتان بتدهور واصطدام مركبة في عمّان

426915

تسجيل 109 أنواع من الطيور المهاجرة في واحة أيلة