تقدّم الأردن 7 درجات على مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي

الوكيل الإخباري - تقدم ترتيب الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 7 درجات ليحتل المرتبة (71) من بين (132) دولة شملها تقرير المؤشر للعام 2023.

اضافة اعلان



وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الأردن حقق تقدما على مستوى المؤشرين الفرعيين Sub-Indices لمؤشر الابتكار العالمي، حيث ارتفع ترتيبه في المؤشر الفرعي الأول، مدخلات الابتكار (Innovation Inputs)، من المرتبة (71) عام 2022 إلى المرتبة (70) لهذا العام، بالإضافة إلى تقدمه في المؤشر الفرعي الثاني، مخرجات الابتكار (Innovation Outputs)، من المرتبة (78) عام 2022 الى المرتبة (76) لهذا العام.



وعلى مستوى المحاور الخاصة بالمؤشر، فقد كان أفضل أداء للأردن في محور المؤسسات، حيث حقق المرتبة (51) عالميا، تلاه محور تطور السوق بالمرتبة (53) عالميا.



بينما كان الأداء الأضعف على مستوى محور البنية التحتية في المرتبة (87) عالميا.



وحصل الأردن على المركز الأول عالمياً في مؤشر تكلفة الاستغناء عن العمالة الزائدة " Cost of redundancy dismissal".