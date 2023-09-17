تسجيل 109 أنواع من الطيور المهاجرة في واحة أيلة

الوكيل الإخباري - سجّل تقرير مسح أجرته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، 109 أنواع من الطيور المهاجرة في واحة أيلة للعام 2022-2023.

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وبيّن تقرير الجمعية، أهمية واحة أيلة كنقطة توقف حيوية للطيور المهاجرة، خلال رحلاتها الطويلة بين الشمال والجنوب.



وسلط التقرير الضوء على العلاقة القوية بين ملاعب الجولف وأثرها كموائل هامة للطيور، استناداً على أبحاث علمية كشفت أن نهج واحة أيلة الصديق للبيئة في إدارة الملاعب يتماشى مع الدور الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه هذه المساحات الخضراء.



وأظهر التقرير الأهمية البيئية لموائل الواحة، وقائمة أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة، سواء النادرة في عبورها أو تلك المعتادة في العبور للمنطقة، والجهود التعاونية المبذولة للحفاظ على هذا النظام البيئي الحيوي.



وأشار التقرير إلى تسجيل أنواع مُهددة ومصنفة من الطيور، بما في ذلك الإوزة الغراء الصغيرة، والنسر المرقط الكبير، والحمام الرقطي.

