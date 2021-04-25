تقرير الزراعة بشأن الجراد الصحراوي

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الزراعة ، تقريرا مفصّلا حول التطوّرات في المملكة ، بشأن الجراد الصحراوي ، وفيما يلي التقرير كما وصل "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد:

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- محافظة معان :- رصدت الفرق الاستكشافية يوم أمس مجموعة صغيرة من الجراد الصحراوي داخل مدينة معان و قد تمت المكافحة من فرقة مكافحة واحدة وسيتم استكمال عمل الفرق الاستكشافية اليوم ويتم استقبال المكالمات من محافظة معان على الرقم ٠٧٩٦٢٥٧٠٨٠



- الشوبك :- رصدت الفرق الاستكشافية مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في المقارعية وجنوب المزارع حيث جرت عمليات المكافحة من قبل ٤ فرق مكافحة وحتى صباح اليوم وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف اليوم ويتم استقبال الاتصالات للواء الشوبك على 0776100439



- محافظة الكرك : - شاركت ٦ فرق استكشافية برصد مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في العينا وتمت المكافحة من خلال فرقتين مكافحة وسيتم استكمال عمل فرق الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات لمحافظة الكرك على ٠٧٩٩٠٦٢٩٢٤



- محافظة الزرقاء :- شاركت ١٢ فرقة في عمليات الاستكشاف إضافة إلى استقبال المعلومات والمشاهدات وتم رصد مجموعات كبيرة من الجراد الصحراوي في منطقة الأزرق والسخنة وقد شاركت ٢١ فرقة في عمليات المكافحة وبأشراف ميداني من وزير الزراعة وتم رش ٢٤ الف دونم واستمرت حتى فجر الجمعة وإسناد من محافظة العاصمة ومحافظة المفرق ومحافظة جرش وسيتم الاستمرار في العمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات لمحافظة الزرقاء على٠٧٩٩٩٠٧٥٨٢



- محافظة العقبة :- رصدت ٤ فرق استكشافية مجموعات متوسطة و جديدة من الجراد الصحراوي في الريشة والصحراء الشرقية ووادي عربة والقريقرة وفينان وقاع السعيدين وقد شاركت ٦ فرق في عمليات المكافحة وعدد من الفرق المشاركة من قبل مفوضية العقبة والمزارعين والقطاع الخاص وسيتم استكمال عمليات المكافحة اليوم إضافة إلى عمليات الاستكشاف ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العقبة على ٠٧٧٧٧٧٩٦٢٣



- محافظة الطفيلة :- شاركت ٤ فرق استكشافية في عمليات رصدت مجموعات صغيرة من خلال فرقة واحدة وقد تمت عمليات المكافحة وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة الطفيلة على ٠٧٧٢١٠١٧٦٩



محافظة العاصمة :- نتائج الفرق الاستكشافية لا تواجد للجراد وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العاصمة على ٠٧٩٩٠٥٩٥٥١



محافظة المفرق :- رصدت ١٠ فرق استكشافية مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في البادية الشمالية والخالدية وبلعما وتمت عمليات المكافحة مساء أمس وفجر اليوم من خلال ٩ فرق مكافحة وإشراف ميداني من وزير الزراعة وسيتم استكمال عمليات الرصد والاستكشاف ويتم استقبال الاتصالات على الرقم ٠٧٧٩٤٢٦٤٦٦



- محافظة مادبا :- نتائج الفرق الاستكشافية لا تواجد للجراد وسيتم استكمال عمل فرق الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة مادبا على٠٧٧٥٦١٤١٥٧



- الأغوار الجنوبية :- نتائج فرق الاستكشاف تؤكد عدم تواجد للجراد وقد تم إسناد عمليات المكافحة في العقبة من خلال عدد من فرق المكافحة التابعة لغور الصافي وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات على ٠٧٩٧٥٠٧١٦٠



محافظة البلقاء :-نتائج الفرق الاستكشافية لا تواجد للجراد وسيتم استكمال عمل فرق الرصد والاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات على ٠٧٩٦٧٨١١١٩



- تشير حركة الرياح اليوم إلا أنها ستكون جنوبية غربية مما يبقي احتمالية دخول الجراد قائمة خلال اليوم .



- تثمن الوزارة على الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة / سلاح الجو الملكي و دور الحكام الإداريين والبلديات وأمانة عمان وسلطة العقبة الاقتصادية دور الاخوة والمزارعين في المشاركة ضمن عمليات المكافحة وتقديم الآليات والإسناد من خلال الإبلاغ عن أماكن وجود الجراد ومساعدة جهود الاستكشاف والرصد



-تهيب وزارة الزراعة بالأخوة المزارعين الالتزام بفترة الأمان للمبيدات الزراعية المستخدمة في مكافحة الجراد الصحراوي والبالغة ثلاثة أسابيع من تاريخ الرش وذلك لضمان عدم وجود أي متبقيات للمبيدات في محاصيلهم عند الحصاد وكذلك تؤكد الوزارة على الاخوة مربي الثروة الحيوانية الابتعاد عن مواقع والرش لنفس الفترة حفاظا على حيواناتهم من أي تأثير للمبيدات المستخدمة علما أن الوزارة تقوم ومن خلال كوادرها المختصة بأخذ عينات من المحاصيل المعدة للتسويق للتأكد من عدم وجود متبقيات المبيدات.



-جميع الإجراءات والعمليات جاءت بالتنسيق والمتابعة مع مركز الأمن وإدارة الأزمات



-تم استخدام المرشات المحملة على التركتورات وايضا المحملة على سيارات البيك أب وايضا استخدام المرشات المحمولة من قبل الأفراد في المناطق الوعرة والاودية ويذكر أن الجراد من النوع الناضج وفي مرحلة التزاوج والهجرة ولا يشكل اي خطر على المزروعات وقد تمت إجراءات المكافحة جميعها خارج المدن والمناطق السكنية .



-خطة الطوارئ باقية حتى منتصف شهر حزيران ٦ / ٢٠٢١ وانخفاض خطر دخول الجراد الصحراوي بأذن الله .



-تؤكد وزارة الزراعة على نجاح مجمل عمليات المكافحة وبواقع ٩٥ %.



-تؤكد الوزارة على الجاهزية والاستعداد للتعامل مع هذه الآفة من خلال معداتها وكوادرها وشركائها ونستقبل المعلومات من خلال صفحة وموقع الوزارة وأرقام مديريات الزراعة للإبلاغ في حال مشاهدة الجراد .

