خطر دخول الجراد إلى المملكة ما زال قائما

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة، الخميس، أن خطر دخول أسراب جديدة من الجراد الصحراوي "سيبقى قائما"، مشيرة إلى "توقع دخول أسراب في أي وقت مع تغير حركة الرياح واستمرار عمليات الاستكشاف والرصد والمتابعة".

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ويأتي ذلك، "على الرغم من نجاح أغلب عمليات المكافحة في أغلب المحافظات"، وفق بيان للوزارة.



ولفتت النظر إلى "استمرار حركة الرياح شمالية غربية، وتدعم الرياح بشكل متوسط دخول الجراد الصحراوي وخطة الطوارئ باقية حتى منتصف شهر حزيران/يونيو المقبل، وانخفاض خطر دخول الجراد الصحراوي".



ولمكافحة الجراد، "تم استخدام المرشات المحملة على التراكتورات وأيضا المحملة على سيارات البيك أب وأيضا استخدام المرشات المحولة من قبل الأفراد في المناطق الوعرة والأودية"، وفق البيان.



و"الجراد من النوع الناضج وفي مرحلة التزاوج والهجرة ولا يشكل أي خطرا على المزروعات، وقد تمت إجراءات المكافحة جميعها خارج المدن والمناطق السكنية"، على ما ذكر البيان.



وأكدت الوزارة على "الجاهزية والاستعداد للتعامل مع هذه الآفة من خلال معداتها وكوادرها وشركائها، وتستقبل المعلومات من خلال صفحة وموقع الوزارة وأرقام مديريات الزراعة للإبلاغ في حال مشاهدة الجراد".



وفي التقرير التفصيلي للمحافظات، فأشارت الوزارة إلى إطلاق 4 فرق استكشاف رصدت مجموعات من الجراد قريبة من المناطق الحدودية في مناطق العناب والعرفة في محافظة معان.



إضافة إلى "مجموعات متقطعة وتمت المكافحة من قبل 6 فرق وسيتم استكمال عمل الفرق الاستكشافية اليوم ويتم استقبال المكالمات من محافظة معان على الرقم ٠٧٩٦٢٥٧٠٨٠.



وفي محافظة الكرك، تم إطلاق 7 فرق استكشاف، ولم يتم رصد أي تواجد للجراد وسيتم استكمال عمل فرق الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات لمحافظة الكرك على ٠٧٩٩٠٦٢٩٢٤.



وفي محافظة الزرقاء، تم إطلاق فرق استكشافية وأخرى مكافحة وبشكل مشترك، حيث عملت على الرصد والمكافحة في آن واحد وتم تكثيف عمليات المكافحة بناء على رصد مجموعات متفرقة من الجراد في منطقة مزارع الأزرق والحلابات وقد تم إسناد الفرق من المفرق والعاصمة، وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم، ويتم استقبال الاتصالات لمحافظة الزرقاء ٠٧٩٩٩٠٧٥٨٢.



وفي محافظة العقبة، شاركت 3 فرق استكشاف قامت برصد جراد صحراوي في مناطق سيل فنان والقريقرة ونمله المكافحة وتمت وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العقبة على ٠٧٧٧٧٧٩٦٢٣.



وفي محافظة الطفيلة، جاءت نتائج الرصد والاستكشاف خلو كافة المواقع من الجراد، وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة الطفيلة على ٠٧٧٢١٠١٧٦٩.



وفي محافظة العاصمة، تم إطلاق عدد من الفرق الاستكشافية في أغلب مناطق المحافظة، وجاءت النتائج بعدم وجود أي كميات من الجراد وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم، ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العاصمة على ٠٧٩٩٠٥٩٥٥١.



وفي محافظة المفرق، تم إطلاق 10 فرق استكشافية وجاءت نتائج الرصد بعدم وجود للجراد الصحراوي، وسيتم استكمال عمليات الرصد والاستكشاف ويتم استقبال الاتصالات على الرقم ٠٧٧٩٤٢٦٤٦٦.



وفي محافظة مادبا، تم يوم أمس الأربعاء، إطلاق 4 فرق استكشاف وجاءت نتائج الرصد بعدم وجود للجراد الصحراوي، ويتم استكمال عمل فرق الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة مادبا على ٠٧٧٥٦١٤١٥٧.



وفي الأغوار الجنوبية، تم إطلاق فرقتين استكشاف رصدت وجود للجراد في احيمر وغور المزرعة وبعض الممرات داخل أشجار السلم والسدر، وتمت عمليات المكافحة بمشاركة 5 فرق، وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات على ٠٧٩٧٥٠٧١٦٠.



وفي محافظة البلقاء، تم إطلاق فرق استكشاف في كافة مناطق المحافظة وجاءت النتائج عدم وجود للجراد وسيتم استكمال عمل فرق الرصد والاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات على ٠٧٩٦٧٨١١١٩.