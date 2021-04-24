آخر تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الزراعة ، تقريرا مفصّلا حول التطوّرات في المملكة ، بشأن الجراد الصحراوي ، وفيما يلي التقرير كما وصل "الوكيل الإخباري" اليوم السبت:

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- محافظة معان :- رصدت الفرق الاستكشافية يوم أمس أسراب متوسطة من الجراد الصحراوي في قضاء ايل والمريغة والجفر و قد تمت المكافحة من خلال ٥ فرق مكافحة وتم الانتهاء فجر اليوم وسيتم استكمال عمل الفرق الاستكشافية اليوم، ويتم استقبال المكالمات من محافظة معان على الرقم ٠٧٩٦٢٥٧٠٨٠



- الشوبك :- رصدت الفرق الاستكشافية مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في المقارعية / البستان و المزارع الشرقية حيث جرت عمليات المكافحة من قبل عدد من الفرق واسناد من محافظة الكرك شاركت فيها ٥ فرق مكافحة وحتى صباح اليوم ،وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف اليوم ويتم استقبال الاتصالات للواء الشوبك على 0776100439



- محافظة الكرك : - شاركت ٧ فرق استكشافية برصد مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في فج العسيكر ضمن المزار الجنوبي وتمت المكافحة من خلال ٣ فرق مكافحة وسيتم استكمال عمل فرق الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات لمحافظة الكرك على ٠٧٩٩٠٦٢٩٢٤



- محافظة الزرقاء :- شاركت ١٦ فرقة في عمليات الاستكشاف إضافة إلى استقبال المعلومات والمشاهدات وتم رصد مجموعات كبيرة من الجراد الصحراوي في منطقة الأزرق والحلابات وقد شاركت طائرة من سلاح الجو في رش ما يزيد عن ٢٠ ألف دونم وشاركت ٢٠ فرقة في عمليات المكافحة حتى فجر الجمعة وإسناد من محافظة العاصمة ومحافظة المفرق ومحافظة جرش وتمت المكافحة وسيتم تشديد وتوسيع عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات لمحافظة الزرقاء ٠٧٩٩٩٠٧٥٨٢



- محافظة العقبة :- رصدت عمليات الاستكشاف مجموعات متوسطة و جديدة من الجراد الصحراوي في الغال وطويسه ومثلث الراشدية والقويرة ووداي عرب وفنان والقريقرة والريشة وقاع السعيدين وقد شاركت ١٢ فرقة في عمليات المكافحة فرقتين من القوات المسلحة وفرقتين من سلطة العقبة الخاصة وفرقتين من شركات القطاع الخاص و٦ فرق من زراعة العقبة وكانت ووصلت نتائج المكافحة الى ٨٥ % وهناك تجدد واضح في حركة الجراد وسيتم استكمال عمليات المكافحة اليوم إضافة إلى عمليات الاستكشاف ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العقبة على ٠٧٧٧٧٧٩٦٢٣



- محافظة الطفيلة :- شاركت ٣ فرق استكشافية في عمليات رصدت مجموعات كبيرة في الفجيج وضانا والبرا وأخرى متوسطة في عابور وسيحان الشرقية وتوانا وقد تمت عمليات المكافحة من خلال فرقتين مكافحة وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة الطفيلة على ٠٧٧٢١٠١٧٦٩



محافظة العاصمة :- نتائج الفرق الاستكشافية لا تواجد للجراد وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العاصمة على ٠٧٩٩٠٥٩٥٥١



محافظة المفرق :- رصدت الفرق الاستكشافية مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في البقيعاوية والخالدية وتمت عمليات المكافحة مساء أمس وفجر اليوم وسيتم استكمال عمليات الرصد والاستكشاف ويتم استقبال الاتصالات على الرقم ٠٧٧٩٤٢٦٤٦٦



- محافظة مادبا :- نتائج الفرق الاستكشافية لا تواجد للجراد وسيتم استكمال عمل فرق الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة مادبا على٠٧٧٥٦١٤١٥٧



- الأغوار الجنوبية :- نتائج فرق الاستكشاف تؤكد عدم تواجد للجراد وقد تم إسناد عمليات المكافحة في العقبة من خلال عدد من فرق المكافحة التابعة لغور الصافي وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات على ٠٧٩٧٥٠٧١٦٠



محافظة البلقاء :-نتائج الفرق الاستكشافية لا تواجد للجراد وسيتم استكمال عمل فرق الرصد والاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات على ٠٧٩٦٧٨١١١٩



- تشير حركة الرياح اليوم إلا أنها ستكون جنوبية شرقية وتتحول تدريجياً إلى شمالية غربية مما يبقي احتمالية دخول الجراد قائمة خلال اليوم



- تؤكد الوزارة على الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة / سلاح الجو الملكي في دعم جهود المكافحة حيث تتم المشاركة في عدد من المواقع من خلال الطائرة والآليات المساندة لفرق المكافحة وتثمن ايضا دور الحكام الاداريين والبلديات وأمانة عمان وسلطة العقبة الاقتصادية



- تثمن الوزارة دور الاخوة المزارعين في المشاركة ضمن عمليات المكافحة وتقديم الآليات والإسناد من خلال الإبلاغ عن أماكن وجود الجراد ومساعدة جهود الاستكشاف والرصد



-تهيب وزارة الزراعة بالأخوة المزارعين الالتزام بفترة الأمان للمبيدات الزراعية المستخدمة في مكافحة الجراد الصحراوي والبالغة ثلاثة أسابيع من تاريخ الرش وذلك لضمان عدم وجود أي متبقيات للمبيدات في محاصيلهم عند الحصاد وكذلك تؤكد الوزارة على الاخوة مربي الثروة الحيوانية الابتعاد عن مواقع والرش لنفس الفترة حفاظا على حيواناتهم من أي تأثير للمبيدات المستخدمة علما ان الوزارة تقوم ومن خلال كوادرها المختصة بأخذ عينات من المحاصيل المعدة للتسويق للتأكد من عدم وجود متبقيات المبيدات.



-جميع الإجراءات والعمليات جاءت بالتنسيق والمتابعة مع مركز الأمن وإدارة الأزمات



-تم استخدام المرشات المحملة على التركتورات وايضا المحملة على سيارات البيك أب وايضا استخدام المرشات المحمولة من قبل الأفراد في المناطق الوعرة والاودية ويذكر أن الجراد من النوع الناضج وفي مرحلة التزاوج والهجرة ولا يشكل اي خطر على المزروعات وقد تمت إجراءات المكافحة جميعها خارج المدن والمناطق السكنية .



-خطة الطوارئ باقية حتى منتصف شهر حزيران ٦ / ٢٠٢١ وانخفاض خطر دخول الجراد الصحراوي بأذن الله .



-تؤكد وزارة الزراعة على نجاح مجمل عمليات المكافحة وبواقع ٩٥ %.



-تؤكد الوزارة على الجاهزية والاستعداد للتعامل مع هذه الآفة من خلال معداتها وكوادرها وشركائها ونستقبل المعلومات من خلال صفحة وموقع الوزارة وأرقام مديريات الزراعة للإبلاغ في حال مشاهدة الجراد .





