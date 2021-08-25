تقرير صادر عن وزارة التنمية وسط تأثير كورونا

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، التقرير الاحصائي السنوي لعام 2020، موضحة حجم الخدمات التي تقدمها وعدد المستفيدين منها في المملكة خلال هذا العام، ولاسيما بظل الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها المملكة بسبب جائحة كورونا، والتي أثرت على عمل الوزارة.

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ولفت التقرير الى جهود الوزارة وفريق الحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا، حيث قدمت الخدمات بدور الرعاية الإيوائية والبالغ عددها 24 دارا حكومية وخاصة وتطوعية، واستفاد منها 3383 منتفعا ومنتفعة من جميع الفئات، وأجريت 255 زيارة ميدانية، نتج عنها إيقاف احدى دور رعاية المسنين لمخالفتها تعليمات التعامل مع أزمة كورونا، وتم نقل المسنين إلى دار أخرى للحفاظ على حياتهم، وتم اغلاق مركز رعاية للأشخاص ذوي الاعاقة لذات السبب.



وأجلت الوزارة الدفعات المالية المترتبة على المقترضين من برنامج الأسر المنتجة لحوالي 18 ألف أسرة، وأجلت فترة ترخيص الدور والمراكز التابعة للوزارة، إضافة إلى تسهيل مهمة الجمعيات بالحصول على موافقات التمويل الأجنبي وفقا للتشريعات، وإعادة تشغيل دور الرعاية النهارية ودور الحضانات، واعادة تشغيل 686 حضانة التزمت بدليل الإجراءات، وتقديم الدعم النقدي لحوالي 265 جمعية من خلال الدعم المقدم من الديوان الملكي الهاشمي وصندوق دعم الجمعيات، بقيمة إجمالية بلغت 500 ألف دينار، وتقديم مساعدات نقدية لنحو 436928 أسرة فقيرة ومتضررة من الجائحة بمبلغ إجمالي 46684679 دينارا.



وبلغ إجمالي المعونات العينية المقدمة للأسر الفقيرة والمتضررة 584726 طردًا غذائيًا بقيمة اجمالية بلغت 17387994 دينارا، وتمكين وتمويل 300 أسرة منتجة بمشروعات تتعلق بالغذاء والتغذية والزراعية وبكلفة إجمالية 600 ألف دينار، وتأهيل 20 جمعية خيرية بمشروعات إنتاجية اسهمت بتوفير 40 فرصة عمل، وتمويل 15 أسرة فقيرة بقروض صغيرة تعنى بالغذاء من المحافظ الإقراضية (صناديق الائتمان) للجمعيات الخيرية، وتأجيل جميع الاقساط المترتبة على الأسر المستفيدة من مشروعات تعزيز الإنتاجية والأسر المنتجة وصناديق الائتمان لعام 2020.



وبلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة في المملكة العام الماضي 6707 جمعية، فيما بلغ عدد فروع الجمعيات الأجنبية المسجلة 14 جمعية، وتم حل 230 جمعية، ووصل عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية 350 نظاما، فيما بلغ عدد طلبات التمويل الأجنبي الموافق عليها 225 طلبا.



وفيما يتعلق بالجمعيات الخيرية التابعة للوزارة، بلغ عدد الجمعيات الخيرية المسجلة العام الماضي 119 جمعية، و166 تم حلها، وعدد طلبات المشروعات المقدمة للوزارة عن طريق وزارة التخطيط للجمعيات الأجنبية لتنفيذ مشروعات للاجئين السوريين والعراقيين 165 طلبًا، و15 جمعية أجنبية تم متابعتها وتقييم أدائها، وحصلت جمعيتان على دعم نقدي من الوزارة، ومراجعة وتحليل تقارير المالية "ميزانياتها" لنحو 1058 جمعية، وخضعت 1154 جمعية لعملية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.