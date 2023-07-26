تقرير صادم يكشف عدد المقترضات في الأردن

الوكيل الإخباري- ياسر شطناوي - أظهرت بيانات شبكة مؤسسات التمويل الأصغر ( تنمية ) أن نسبة النساء المقترضات من شركات التمويل في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 65%، مقابل 35% رجال.



وأوضحت البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن عدد العملاء النشطين المقترضين في كل المملكة وصل إلى ( 459400) مقترضاً، وعدد القروض النشطة ( 459757) قرضاً.



وأشارت إلى أن متوسط قيمة القرض بلغت 316 ديناراً، ومتوسط حجم القرض 701 دينار، وبلغت قيمة إجمالي المحفظة الاقراضية خلال الربع الأول من هذا العام ( 316 مليون و465 ألف و687 دينار.



وجاءت العاصمة عمّان في الترتيب الأول على مستوى المحافظات في عدد المقترضين فيها، حيث بلغ عدد العملاء النشطين في عمّان وحدها ( 146855) مقترضاً، تلتها محافظة إربد بعدد بلغ ( 76673) مقترضاً، ثم الزرقاء ( 64852) مقترضاً.

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ويذكر أن مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن تتبع لنظام ورقابة البنك المركزي وتعمل وفق آلية مصرفية واضحة كما البنوك المرخصة.