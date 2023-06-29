جريمتا قتل في الأردن بثاني أيام العيد والنشطاء يستهجنون

الوكيل الاخباري - انهى الأردنيون ثاني ايام عيد الاضحى على وقع جريمتي قتل منفصلتين .

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واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجرائم التي شهدها الأردن اليوم في هذه الايام المباركة.

حيث تعاملت مرتبات الامن العام اليوم الخميس مع جريمتي قتل منفصلتين، في عمان والزرقاء، باستخدام أدوات حادة (سكين).



الجريمة الأولى التي راح ضحيتها سيدة على يد زوجها، في الوسط التجاري في الزرقاء.



والجريمة الثانية التي وقعت في عمان راح ضحيتها سيدة من جنسية عربية على يد شقيقتها.



وألقت الجهات الامنية القبض بشكل فوري على المتهمين وباشرت التحقيق.









