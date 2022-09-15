تكريم أوائل الثانوية في مخيم حطين

الوكيل الإخباري - كرم متصرف لواء الرصيفة الدكتور محي الدين العدوان، اليوم الخميس، أوائل طلبة الثانوية العامة في مخيم حطين بلواء الرصيفة.

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وأكد العدوان اعتزاز الجميع بتفوق هؤلاء الطلبة رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، لكنهم ذللوا الصعاب وحولوها إلى نجاحات وتفوق، داعيا إياهم إلى مواصلة التفوق في دراستهم الجامعية، وتحقيق أمانيهم ليكونوا مواطنين صالحين يخدمون بلدهم في المواقع كافة.



من جهته، قال رئيس لجنة المخيم صالح النحالين إن اللجنة تعمل وبشكل متواصل على تلبية احتياجات سكان المخيم، وتوفير جميع المستلزمات التعليمية للطلبة على مختلف مستوياتهم التعليمية.



وفي نهاية الحفل، وزعت الهدايا على الطلبة المتفوقين.