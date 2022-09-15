الخميس 15-09-2022
الوكيل الاخباري

أولى عائلات مصابي حادثة انهيار عمارة اللويبدة تغادر المستشفى

الحنيفات يفتتح محطة وادي الريان الزراعية

ورشة حول سيادة القانون والحقوق المدنية بمركز شابات العاصمة

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام

رئيس هيئة الأركان: ماضون في توفير مشاريع خدمية لمنتسبي الجيش

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادات ملكية بالاميرة مريم ولينا بشقوي والخالدي ومساعدة وعماري

مدير الدفاع المدني: عمليات البحث عن محاصرين في اللويبدة أصبحت اكثر خطورة

مفتي المملكة: المتوفين بحادثة اللويبدة نحتسبهم شهداء عند الله

الملك يزور مديرية الأمن العام ويثني على جهود كوادرها في التعامل مع حادث اللويبدة

الخميس، 15-09-2022 03:51 م

تكريم أوائل الثانوية في مخيم حطين

444972201


الوكيل الإخباري - كرم متصرف لواء الرصيفة الدكتور محي الدين العدوان، اليوم الخميس، أوائل طلبة الثانوية العامة في مخيم حطين بلواء الرصيفة.

اضافة اعلان


وأكد العدوان اعتزاز الجميع بتفوق هؤلاء الطلبة رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، لكنهم ذللوا الصعاب وحولوها إلى نجاحات وتفوق، داعيا إياهم إلى مواصلة التفوق في دراستهم الجامعية، وتحقيق أمانيهم ليكونوا مواطنين صالحين يخدمون بلدهم في المواقع كافة.


من جهته، قال رئيس لجنة المخيم صالح النحالين إن اللجنة تعمل وبشكل متواصل على تلبية احتياجات سكان المخيم، وتوفير جميع المستلزمات التعليمية للطلبة على مختلف مستوياتهم التعليمية.


وفي نهاية الحفل، وزعت الهدايا على الطلبة المتفوقين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202215112133586929805

أولى عائلات مصابي حادثة انهيار عمارة اللويبدة تغادر المستشفى

11

الحنيفات يفتتح محطة وادي الريان الزراعية

920227134818236669679

ورشة حول سيادة القانون والحقوق المدنية بمركز شابات العاصمة

9878fb45ecee1f6f412152673c994d84

وزير الشباب يبحث ونظيره العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك

إرادة ملكية

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام

imgid135865

الأغوار الشمالية: إخلاء بناية سكنية اثر انهيار سقف إحدى الغرف

أخبار متعلقة
main_image5ac656191af3c

إتلاف مواد غذائية فاسدة في الرصيفة

WhatsApp Image 2022-08-18 at 8.49.45 AM

تعرف على نتيجة توجيهي فتى الزرقاء صالح

web

نتائج التوجيهي تتصدر مواقع التواصل في الاردن

111

عطل في موقع نتائج التوجيهي - تفاصيل

820221717717177863176

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

وزارة التربية والتعليم

التربية تزف بشرى سارة لطلبة التوجيهي قبل اعلان النتائج