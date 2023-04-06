الخميس 06-04-2023
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الخميس، 06-04-2023 05:03 م

تكريم الفائزين المشاركين في مسابقة دقّق وصحّح

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الوكيل الإخباري - كرّم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة اليوم الخميس، المشاركين في مبادرة دقّق وصصّح والتي تهدف الى تدقيق الخدمات الحكومية الرقمية وإيجاد أخطاء لغوية أو إملائية أو فنية أو أية ملاحظات أخرى في الخدمات الحكومية الرقمية أو في خدمات المركز الحكومي الافتراضي (سند واتساب) أو في تطبيق سند.

وشكر الوزير الهناندة المشاركين في المبادرة وعددهم 20 مشارك ومشاركة على ملاحظاتهم سواء اللغوية أو الفنية التي وجدوها خلال عملية التدقيق حيث وصلت عدد الملاحظات بما يقارب 2000 ملاحظة أكثرها ملاحظات نحوية مؤكدا أن الهدف من تلك المبادرة وصولنا الى خدمات خالية من الملاحظات والاخطاء اللغوية والفنية بهدف التسهيل على المواطنين للحصول على خدمات رقمية متكاملة والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية وتساهم بشكل كبير في تسهيل حياتنا وتحسينها.

وشكر الوزير الهناندة المشاركين على ايجابيتهم ومشاركتكم الفاعلة على امل استمرار هذه الشراكة، وأكد أن هذه المشاركة تجسد الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمواطن بأن يشارك المواطن في تصميم وتدقيق الخدمات الرقمية وإعطاء الملاحظات قبل اطلاقها بشكلها النهائي.

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وأكد الهناندة ان اولويتنا الأولى المواطن ورضاه وتقديم خدمات مميزة.

 




 

 


 

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