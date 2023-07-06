تكريم الفائزين بمسابقة الإبداع الثقافي في الكرك

الوكيل الاخباري - كرّمت مديرية ثقافة الكرك، اليوم الخميس، الفائزين في مسابقة الإبداع الثقافي للعام الحالي، في حقول القصة والفن التشكيلي والرسم والتصوير الفوتوغرافي للفئتين العمريتين 13-18 عاما و19-30 عاما.



وقالت مديرة ثقافة الكرك، عروبة الشمايلة، إن المديرية دأبت سنويا على تنظيم المسابقة للكشف عن الطاقات الإبداعية الشبابية، بقصد تعزيزها ورعايتها وتنمية روح التنافس البنّاء، إضافة للمساهمة في نشر ثقافة الابتكار والإبداع بين شرائح المجتمع.



ولفتت إلى أنه تم تحديد أسماء الفائزين من قبل لجان متخصصة تم تشكيلها في كل حقل من حقول المسابقة، لتوخي الموضوعية والدقة بالاختيار.

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