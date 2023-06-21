دورة تدريبية حول الفن والتصميم في مأدبا

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة مأدبا بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية حول "الفن والتصميم من خلال التفكير" بمشاركة مجموعة من شباب وشابات المحافظة.

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وأكد مدير ثقافة مأدبا محمد الرواحنة، حرص وزارة الثقافة على إقامة دورات تدريبية تثقيفية لأبناء المجتمع المحلي، لتمكينهم في مختلف المجالات، وأبرزها التفكير الإبداعي ودوره في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه الشباب في معترك الحياة العملية.



وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة، إن هذه الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية، وتحفزهم للعمل والإنتاج، مما يساهم في تأمين مصادر دخل إضافية للشباب والشابات، وتعزز مهارات التسويق وريادة الأعمال لديهم.



وقالت المدربة شيرين رحال، إن الدورة التي استمرت أربعة أيام، تهدف إلى تنمية التفكير الإبداعي ومواجهة المشكلات بطريقة ابداعية ومتجددة وحل المشكلات التي يتعرض لها الفرد وكيفية العمل ضمن الفريق الواحد.



وتلقى المشاركون في الدورة، تدريبات على التفكير الإبداعي وتقنيات حل المشكلات، وأساسيات التنظيم ودلائل الألوان من خلال تطبيقات نظرية وعملية .



يشار إلى أن الفن والتصميم من خلال التفكير، جاء ضمن محور شبابنا منتج، الذي يهدف إلى بناء قدرات الشباب في جميع مجالات الحياة لمساعدتهم على النمو والتطور، واستغلال طاقاتهم إلى أقصى حد، والمساهمة في تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا.