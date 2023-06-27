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الثلاثاء، 27-06-2023 04:04 م

ثقافة الكرك تواصل تقديم برنامج حوار مع مثقف

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الوكيل الإخباري- واصلت مديرية ثقافة الكرك مساء أمس الإثنين تقديم برنامج حوار مع مثقف /ذاكرة مدينة بهدف تسليط الضوء على مواضيع مختلفة ثقافية وفكرية وتاريخية وعادات وتقاليد وقيم وفنون ترتبط بذاكرة المكان والإنسان للمدينة عبر العصور

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وتحدث الباحث الدكتور بكر خازر المجالي خلال الحوار الذي أداره المهندس أحمد الكركي حول تاريخ مدينة الكرك عبر العصور المختلفة وإسهاماتها الوطنية والفكرية والعلمية والسياسية والعسكرية وطنياً وإنسانياً.


وقال الدكتور المجالي، إن تاريخ مدينة الكرك يفرض نفسه على سفر التاريخ منذ القديم قبل مسلة ميشع المؤابي لارتباطه بعوامل مشتركة بالتاريخ مثل المواقف الثابتة والتضحيات التي تقدم في سبيل الوطن والإنسانية.


وأشار إلى أن الكرك غنية بتاريخها المادي وغير المادي وأهمية تدقيق وتمحيص المحتوى التاريخي بكل شفافية ومصداقية دون تحيز لتقديمه كمادة مرجعية للأخيال تتسم بالواقعية والثقة.


وتناول إسهامات أبناء لكرك منذ بدء تأسيس الدولة الأردنية وقدوم الأمير عبدالله ومواقف أهل الكرك وارتباطهم، كما الشعب الاردني ككل مع فلسطين والمشاركة بحروبها وتقديم عشرات الشهداء دفاعا عن القدس وفلسطين.


وبين، أهمية الانفتاح على الشباب بشكل أكبر وأفراد مساحات واسعة أمامهم لمحاورتهم والسماع منهم وتعريفهم بتاريخ أمتهم ومنطقتهم وتضحيات ألآباء والأجداد لبناء هوية وطنية متكاملة بعيدة عن مزاحمة الفضاء التكنولوجي الذي يحمل بين طياته الكثير من المغالطات التاريخية ويسهم بتشويه الثقافات والفكر عند جيل الشباب.

 




 

 


 

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