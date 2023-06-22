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الخميس، 22-06-2023 05:27 م

الكرك: فاعليات تدعو إلى تعزيز المهارات المهنية للأسر محدودة الدخل

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الوكيل الاخباري- دعت فاعليات مجتمعية في الكرك، إلى تعزيز المهارات المهنية للأسر محدودة الدخل، وتحفيز روح المبادرة والريادة لديهم من خلال مسارات التنمية الذاتية، واستقطابهم للإنتساب للبرامج المهنية، لرفع مستواهم المعيشي وتأمين الحياة الكريمة لهم.

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وأكدوا في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن العمل الخيري لا يجب أن يقتصر على الإغاثة والدّعم المؤقّت أو الموسمي؛ بل يجب أن يتّجه نحو النهوض بأوضاع الفئات الفقيرة والأسر محدودة الدخل، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لهم للاعتماد على أنفسهم في المستقبل.


وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة عودة الطراونة، دور الجمعيات الخيرية في المحافظة، في تمكين المجتمعات المحلية، مشيرا إلى ضرورة بناء القدرات المجتمعية وتعزيز مهارات وكفاءات وقدرات العاملين في العمل الخيري والتطوعي لمعالجة التحديات المجتمعية .


ودعا رئيس جمعية وادي بن حماد الخيرية سطام العويسات، إلى ضرورة إطلاق مبادرات مجتمعية، فأفراد المجتمع المحلي هم الأعرف بالمشاريع التي يحتاجونها والمعوقات التي ستواجههم، والأقدر على معرفة إمكانياتهم وكيفية توظيفها، وصولا الى تمكينهم لتنفيذ مشاريع إنتاجية غير تقليدية، والتوسّع في مهارات التكنولوجيا والمعلومات.


ودعا الناشط في العمل الخيري في بلدة بتير عقاب المعايطة، إلى ضرورة تطوير مسارات جديدة في التدريب والتعليم وإيجاد الفرص الوظيفية لذوي الدخل المحدود من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية على أرض الواقع.


ودعا رئيس جمعية زحوم الخيرية عبد الرحمن الملاحمة، إلى ضرورة إيجاد حلول تنموية تسهم في رفع المستوى المعيشي وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع، خصوصا الأسر الفقيرة .

 




 

 


 

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