مدرسة حقلية بعنوان تصنيع الكمبوست في الكرك

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية زراعة الكرك أمس الخميس، في منطقة بتير الواقعة شمالي محافظة الكرك، مدرسة حقلية بعنوان تصنيع الكمبوست (السماد العضوي) وبمشاركة مزارعين من مختلف أنحاء المنطقة وإشراف المهندسة الاء الرواشدة.



وقال مدير المديرية المهندس مصباح الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا المدارس الحقلية تأتي ضمن أنشطة قسم الإرشاد الزراعي في المديرية وضمن خطة عمل الوزارة الهادفة إلى تقديم الخدمة الإرشادية للمزارعين في مواقعهم، وصولا إلى نقل الخبرات الزراعية .

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