تكريم 3 عمال وطن وجدوا 20 الف دينار في طاحنة نفايات

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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كرم امين عمان الدكتور يوسف الشواربة 3 من عمال الوطن عثروا على مبلغ 20 الف دينار فقدها صاحب مول تجاري بعد ان قامت عاملة تنظيف في المول بالقاء كيس اسود في القمامة ظناً منها انه نفايات كان المبلغ بداخله .



واستنجد صاحب المول بكوادر امانة عمان وابلغهم ان الكيس الاسود الذي تم القاؤه بالقمامة يحتوي على مبلغ 20 الف دينار، حيث تحركت الفرق سريعاً للبحث عن طاحنة النفايات قبل وصولها لمكب النفايات وتم تفريغ الحمولة كاملة والبالغ حجمها نحو 8 اطنان من النفايات في احدى الساحات التابعة للامانة والبحث عن الكيس الاسود حتى العثور عليه .



وأثمرت جهود "التنقيب" عن العثور على كيس النقود بعد نحو 20 دقيقة من العمل، واستلم صاحب المول المبلغ.