تلفريك عجلون يبدأ باستقبال الزوار

الوكيل الإخباري-

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بدأ تلفريك عجلون اليوم الجمعة باستقبال الزوار رسميا، وفق ما أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة المناطق التنموية خلف الهميسات.وقال هميسات، إن سعر تذكرة الركوب 4 دنانير للأردنيين و8 دنانير لغير الأردنيين، ومجانا لمن هم دون الـ 3 سنوات، ومدة الرحلة الواحدة 10 دقائق تقريباً.ويبلغ طول التلفريك 2.5 كلم, حيث تبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنمویة، فیما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون.وبدأ العمل بتنفيذ مشروع "تلفريك" عجلون في نهاية شهر أيار 2020، حيث يشتمل المشروع على 40 عربة قابلة للزيادة، بسعة 8 أشخاص للعربة الواحدة.وأضاف، أن افتتاح الأسواق المختلفة سيوفر 700 فرصة عمل على الأقل، حيث تمتدّ المرافق من محطة الانطلاق وتشمل مطعما ومقهى وسوقا تجاريا، وكذلك محطة الوصول التي تشمل سوقا موسميا ومطعما ومقهى، وفق الهميسات.وقال الهميسات إن المشروع سيكون أداة جذب للاستثمارات.وأشار إلى أن المجموعة أخذت على عاتقها أن تكون الأيدي العاملة من محافظة عجلون إذا توافرت.