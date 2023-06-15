وزير الزراعة: استئناف استيراد الأغنام الحية من المناشئ المسموحة

الوكيل الاخباري - قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم استئناف استيراد الأغنام الحية من المناشئ المسموح الاستيراد منها وحسب الالية المتبعة في الاستيراد لدى وزارة الزراعة وذلك في إطار المتابعة لـ قرار المملكة العربية السعودية باستئناف الخراف الحية من المملكة الأردنية الهاشمية.

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‏وإشارة إلى ما تم تداوله حول توفر الأضاحي في الأسواق المحلية في بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، أن الكميات المستوردة من الخراف الحية خلال الـ 45 يوم الماضية بلغت 320 ألف رأس من الخراف الحية .

وأضاف أنه من المتوقع وصول نحو 50,000 رأس من الأغنام الحية خلال الأيام العشرة القادمة، وتتيح السلالات المحلية نحو 300 ألف رأس بالرغم من أنه احتياجات السوق المحلي تقدر بنحو 300 ألف رأس ، منوها أن الأضاحي المتاحة في الأسواق تقدر بضعف احتياجات السوق المحلي.



ولفت أنه تم الأخذ بعين الاعتبار أن الخراف الحية من السلالات المحلية المنوي تصديرها مرباه لغايات التصدير وذات أوزان ومواصفات تتوافق مع احتياجات الأسواق الخليجية.

