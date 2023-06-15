افتتاح تلفريك عجلون رسمياً الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة المناطق التنموية خلف الهميسات، عن افتتاح تلفريك عجلون أمام المواطنين غداً الجمعة.



وقال هميسات، إن سعر تذكرة الركوب بعربات تلفريك عجلون 4 دنانير للأردنيين و8 دنانير لغير الأردنيين، ومدة الرحلة الواحدة 10 دقائق تقريباً.



ويبلغ طول التلفريك 2.5 كلم, حيث تبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنموية، فيما ستكون المحطة الثانية للخروج بالقرب من قلعة عجلون.



وبدأ العمل بتنفيذ مشروع "تلفريك" عجلون في نهاية شهر أيار 2020، حيث يشتمل المشروع على 40 عربة قابلة للزيادة، بسعة 8 أشخاص للعربة الواحدة.



وأضاف، أن افتتاح الأسواق المختلفة سيوفر 700 فرصة عمل على الأقل، حيث تمتدّ المرافق من محطة الانطلاق وتشمل مطعما ومقهى وسوقا تجاريا، وكذلك محطة الوصول التي تشمل سوقا موسميا ومطعما ومقهى، وفق الهميسات.



وقال الهميسات إن المشروع سيكون أداة جذب للاستثمارات.



وأشار إلى أن المجموعة أخذت على عاتقها أن تكون الأيدي العاملة من محافظة عجلون إذا توافرت.

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