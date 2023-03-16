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الخميس، 16-03-2023 11:50 ص

تمديد فترة إستكمال وثائق الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وللمرة الأخيرة عن تمديد فترة إستكمال وثائق الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2022-2023 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30-3-2023.

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تسهيلاً على الطلبة المرشحين للاستفادة من صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2022-2023، ولمنحهم فتره أطول لاستكمال معاملاتهم الخاصة بقروض ومنح الصندوق، تعلن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وللمرة الأخيرة عن تمديد فترة استكمال الوثائق المطلوبة منهم، وذلك حتى نهاية داوم يوم الخميس الموافق 30-3-2023. 


ويمكن للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض: الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة

  http://www.dsamohe.gov.jo/.../PDF/ManualFullSclrAndLoan.pdf  
كما يمكن للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الجزئية: الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة :

http://www.dsamohe.gov.jo/MoheIGLSF.../PDF/ManualAllSclr.pdf

 




 

 


 

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