التعليم العالي تقدم دعماً بـ 1,457,556 دينار لتمويل 28 مشروعاً بحثياً وابتكارياً

الوكيل الإخباري- تحت رعاية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي/نائب رئيس لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات وعمداء البحث العلمي والابتكار، تم توقيع اتفاقيات تمويل (28) لثمانية وعشرين مشروعاً بحثياً وابتكارياً وريادياً تقدم بها باحثون وباحثات من (13) ثلاثة عشر جامعة، ومؤسسة، ومراكز بحثية وطنية مختلفة، وقد بلغ إجمالي الدعم المالي للمشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها (1,457,556) مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وخمسون ديناراً أردنياً، يتم تمويلها من قبل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.

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وقد أكد الدكتور الدبعي خلال حفل توقيع الاتفاقيات على دور صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في دعم مسيرة البحث العلمي والابتكار في المملكة، مشيراً إلى وجود الإمكانات البشرية والقدرات والمهارات اللازمة لدى الطلبة والأساتذة الجامعيين القادرين على تحقيق الإنجازات العلمية، وتحقيق التميز من خلال الوصول لجوائز علمية عالمية، وهو ما نلمسه من تقدير الدول الشقيقة للعقول الأردنية واحترام لسمعة التعليم العالي الأردني.



كما أعرب الدكتور الدبعي عن سعادته لتوقيع اتفاقيات الدعم المالي المقدمة من الصندوق للبحوث العلمية والابتكارية لمجموعة من الباحثين المتميزين، ودعا المجتمع الأكاديمي للاستمرار في بذل مزيد من الجهود وإجراء البحوث التي تؤدي لاستمرارية التعلم والتطوير للمعارف والخبرات للأكاديميين أنفسهم وبما ينعكس على إثراء تعلم طلبتهم، وهو ما سيعكس بدوره صورة إيجابية عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، ويسهم بتعزيز مكانة الأردن ليكون وجهة جاذبة للاستقطاب للتعليم العالي والبحوث المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، كما أكد الدبعي على ضرورة الالتفات لدعم الابتكار والريادة وتوجيه الدعم وتكثيفه لهذا النوع من المشاريع التي يمكن تجيير نتائجها مستقبلاً، وبما ينعكس بعائد إيجابي على الأفراد والاقتصاد الوطني ككل.



وقد اشتملت المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لدعمها من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار على (28) ثمانية وعشرين مشروعاً ضمن مساريّ دعم المشاريع الموجودة حالياً في الصندوق وهي: مسار دعم المشاريع البحثية، ومسار دعم المشاريع الابتكارية، حيث بلغ عدد المشاريع البحثية المدعومة في المسار الأول (26) ستة وعشرون مشروعاً بحثياً تقدمت ضمن الدورات البحثية المنتظمة التي يعلنها الصندوق بإجمالي دعم مالي بلغ (1,299,717) مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ديناراً أردنياً، فيما جاء توزيع المشاريع على القطاعات على النحو الآتي: (9) مشاريع لقطاع العلوم الطبية والصيدلانية، و(3) مشاريع لقطاع العلوم الزراعية والبيطرية، و (3) مشاريع لقطاع العلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية، و(4) مشاريع لقطاع العلوم الأساسية، ومشروع لقطاع علوم الطاقة، ومشروعان لقطاع علوم المياه والبيئة، و(3) مشاريع لقطاع علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.



أما من حيث المؤسسات التعليمية فتوزعت المشاريع البحثية على الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية على النحو الآتي: (7) مشاريع للجامعة الأردنية، و(3) مشاريع لجامعة اليرموك، ومشروع لجامعة مؤتة، و(4) مشاريع لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومشروع للجامعة الهاشمية، و(3) مشاريع لجامعة البلقاء التطبيقية، ومشروعان لجامعة البترا، ومشروع لجامعة جرش، ومشروع لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ومشروع لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ومشروع لجامعة عمان العربية، ومشروع للجمعية العلمية الملكية.



وأما مسار المشاريع الابتكارية والريادية فقد تم توقيع اتفاقيات لدعم (2) مشروعين من المشاريع الابتكارية والريادية خصص لها دعم مالي إجمالي بلغ (157,839) مائة وسبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ديناراً أردنياً، وذلك بعد الموافقة على ترشيحها من بين الطلبات التفصيلية المقدمة خلال الدورات الابتكارية والريادية للعام 2021-2022، وسيتم احتضان هذه المشاريع في حاضنة The Core في جامعة الحسين التقنية.



ولمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذه المشاريع والقائمين عليها يمكن زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الفيس بوك من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/mohejordan