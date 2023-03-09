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الخميس، 09-03-2023 09:11 م

التعليم العالي : خطة استراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأردن

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-2022010


الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، الخميس، إنّ استقطاب الطلبة الوافدين للجامعات الأردنية على سلم أولويات الوزارة.

وأضاف الخطيب أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين مع هيئة تنشيط السياحة من خلال وحدة السياحة التعليمية التي استحدثت في الهيئة حتى تواكب عملها مع الوزراء للأعوام الدراسية 2023-2027.

وبين، أن خطة التعليم العالي رفعت إلى رئاسة الوزراء وتم إقرارها وبدأت الوزارة الآن بتنفيذها، حيث تتضمن مجموعة من النشاطات التي تهدف إلى غرس وختم الحياة التعليمية للطالب الجامعي الوافد بذكرى جميلة يعود فيها إلى بلده حتى يكون تحت العنوان الرئيس "أنتم سفراء الأردن".

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