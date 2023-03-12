عجلون الوطنية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية اليوم الأحد، احتفالا على مسرح الجامعة بذكرى الإسراء والمعراج بالتعاون مع جمعية الثقافة العربية الإسلامية.



وقال رئيس الجامعة الدكتور فراس الهناندة إن هذه المناسبة لها قيمة مقدرة في القلب والذاكرة والوجدان لما لها من العبر الخالدة والمستقاة منها للبشرية جمعاء، مشيرا إلى دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف في الحفاظ عليها ورعايتها.

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