تمديد موعد استقبال طلبات دعم الصناعة

الوكيل الإخباري - مددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الموعد النهائي لاستقبال طلبات برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة حتى 7 آذار المقبل، ضمن برامج تحديث الصناعة وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.

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وقال مدير الصندوق، رامي حماد، اليوم الثلاثاء، إن العدد الكلي للطلبات الأولية المستلمة بلغ 704 طلبات، منها 188 طلبا مكتملا فقط.



وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أطلقت المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة: http://industrialfund.jo، التي تتيح للمنشآت الصناعية تقديم الطلبات للجهات المعنية متضمنة جميع البيانات المطلوبة بشأن المنشأة.



وتشتمل المنصة على جميع المعلومات الخاصة بالصندوق وآلية الاستفادة منه والمتطلبات اللازمة من برامجه التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير والشركة الأردنية لضمان القروض.