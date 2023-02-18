2.2 مليار دينار حجم الاستثمار بالمناطق الحرة والتنموية

الوكيل الإخباري - قدرت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية حجم الاستثمارات المنضوية تحت مظلتها، بما قيمته 2.280 مليار دينار مع نهاية العام الماضي 2022، فيما بلغ حجم التجارة من الصادرات والمستوردات بالمجموعة نحو 4.5 مليار دينار.

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وبحسب بيانات المجموعة فان حركة التجارة بالمجموعة تشير إلى صادرات بلغت 2 مليار و230 مليون دينار، في حين بلغت المستوردات 2 مليار و 260 مليون دينار، وبلغ عدد المستثمرين بالمجموعة نحو 3 آلاف مستثمر يعملون في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، يعمل لديهم نحو 29 ألف عامل من كلا الجنسين، فيما بلغ إجمالي عقود الاستثمار بالمجموعة 2830 عقدا.



وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات المتأتية كرسوم جمركية وترخيص المركبات العام الماضي قدرت بنحو 400 مليون دينار، والعوائد المالية المترتبة على قطاع النقل في المجموعة نحو 53 مليون دينار، كما بلغ عدد بوالص التأمين في المناطق الحرة 1460 بوليصة، وبلغت قيمة تلك البوالص على البضائع للشركات حوالي 1030 مليون دينار.

