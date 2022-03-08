تنظيم الاتصالات تبحث التوسع في تقديم خدماتها

الوكيل الإخباري - شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بالرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس المفوضين المهندس بسام السرحان، في فعاليات الاجتماع الوزاري للرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة.

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ووفق بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، بدأت فعاليات الاجتماع في الفترة بين 28 شباط حتى 3 آذار الحالي في مدينة برشلونة وعلى مدار ثلاثة أيام، تحت شعار (إطلاق العنان للاتصال)، بمشاركة واسعة من منظمي الاتصالات وصانعي السياسات في معظم دول العالم إضافة إلى مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء والأكاديميين.



وعلى هامش الفعاليات التقى المهندس السرحان بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة فلسطين الدكتور اسحق سدر وجرى بحث التعاون ونقل المعرفة التنظيمية والعلمية للأشقاء في دولة فلسطين، كما التقى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في العراق الشقيق الدكتور علي المؤيد، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين الدولتين الشقيقتين.



والتقى أيضا رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية المهندس حسام الجمل، وتم تبادل الخبرات بين الطرفين.



واجتمع السرحان خلال مشاركته في الاجتماعات مع المعنيين في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، مؤكدا التزام الهيئة بتوفير الإطار التنظيمي المرن لتمكين مشغلي الهواتف المتنقلة من التوسع في تقديم خدمات الاتصالات التي من أبرزها خدمات الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة وتشجيع المشغلين ودفعهم نحو الابتكار وتقديم خدمات جديدة في السوق الأردني، بالإضافة إلى بحث التعاون بين الجانبين وسبل تفعيلها مستقبلا.



يذكر أن الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة تعتبر الإطار الجامع لرعاية مصالح شركات الهواتف المتنقلة والشركات العاملة في صناعة التطبيقات والبرامج والتكنولوجيات الخاصة بصناعة الهواتف المتنقلة في العالم، حيث تضم في عضويتها جميع مشغلي الهواتف المتنقلة والشركات من مختلف دول العالم، وتسعى الرابطة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات المتنقلة من خلال تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر بين صانعي السياسات ومشغلي الهواتف المتنقلة لتطوير صناعة الاتصالات المتنقلة.



