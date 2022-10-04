بحث مشاكل تراخيص مزارع الثروة الحيوانية

الوكيل الإخباري - اجتمع وزير الزراعة خالد الحنيفات، الثلاثاء، مع أمين عام وزارة البيئة محمد الخشاشنة، وعدد من المعنيين في الوزارتين لبحث المشاكل المتعلقة بتراخيص مزارع الثروة الحيوانية.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة؛ ناقش الاجتماع مشاكل تراخيص مزارع الثروة الحيوانية، وتحديد أعداد رؤوس الماشية حسب مساحة الرخصة.



وبين الحنيفات أنه سيتم البحث والدراسة لحل المشاكل الترخيصية ؛ بحيث تتم الموازنة بين مصالح مربي المواشي و الأثر البيئي المترتب على التربية أو التصنيع.



وخلص الاجتماع إلى ضرورة مراجعة التشريعات البيئية المنظمة للأنشطة الزراعية و إلى عقد لجنة مشتركة لدراسة وضع آلية مناسبة لحل مشاكل تراخيص قطاع الثروة الحيوانية، وصولا لتشريعات محددة وثابتة وموحدة تنظم تراخيص مزارع الثروة الحيوانية.



