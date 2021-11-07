تنظيم الاتصالات تعدّل خطة الترقيم الوطنية

الوكيل الإخباري - وافق مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على اعتماد النسخة المعدلة من خطة الترقيم الوطنية وتعليمات حجز وتخصيص الساعات الرقمية، وتم نشر الخطة والتعليمات المعتمدة على الموقع الالكتروني للهيئة.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، يأتي اعتماد التعديلات الجديدة في ضوء التطور الحاصل في مجال خدمات الاتصالات المتعلقة بمنظومة إنترنت الأشياء بما فيها نمط الاتصال "آلة بآلة" في جميع المجالات والقطاعات الحياتية (الصحية والزراعية والصناعية والنقل وغيرها) والمتزايدة بصورة مستمرة، حيث أن بعض هذه التطبيقات تحتاج لتقديمها وجود بطاقات تعريف "اس.اي.ام" تعتمد على الترقيم، وبالتالي ظهرت الحاجة لاستحداث نطاق رقمي جديد يخصص لهذا الاستخدام.

ويهدف تخصيص النطاق الرقمي الجديد (04 ABC xxxxx) لخدمات إنترنت الأشياء، إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة التي حدثت في عالم الاتصالات ويسهل دخول خدمات الجيل الخامس إلى السوق الأردني.



وتضمنت التعديلات المعتمدة ايضاً مواءمة استخدامات خطة الترقيم مع التحديثات التي طرأت على توصية الاتحاد الدولي للاتصالات والتي ازالت التقييد السابق في استخدام بعض رموز أرقام محددة في خطة الترقيم الوطنية مثل رمز الشبكة المتنقلة "ام.ان.سي" بهدف خدمة التطورات التكنولوجية التي تطرأ باستمرار في عالم الاتصالات، كما تم تعديل تخصيص الساعات الرقمية الخاصة بخدمات الهواتف المتنقلة ليصبح تخصيص تلك السعات بكل من 100 الف رقم أو بمليون رقم للساعة الواحدة وبحسب ما تقرره الهيئة ولكل حالة على حدة.



كما جاء في التعديلات المعتمدة إضافة التعريف الخاص بالمجموعة الرقمية (0701 AB xxxx) ضمن النطاق الرقمي (07) وإضافة الاستخدامات الفنية لتقديم خدمات النفاذ الثابت بالحزم العريضة لغايات تعريف هوية الاشتراكات وإدارتها ولأغراض الترسيم والفوترة.



يشار إلى أن التعديلات الرئيسية على تعليمات حجز وتخصيص الساعات الرقمية تتمثل في تعديل نسبة الاستغلال للساعات الرقمية، وتعديل التوضيح المتعلق بالأرقام التي في الخدمة، وادراج تعريف متعلق بنظام ادارة الارقام الذي من المتوقع بدء العمل به مع نهاية العام الحالي.

