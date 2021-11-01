تنفيذ حملة بيئية في غابات برقش السياحية

الوكيل الاخباري - نفذت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بالتعاون مع مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، حملة نظافة عامة بيئية في منطقة غابات برقش السياحية وذلك ضمن حملة "بيئتنا .. رئتنا" التي اطلقتها مديرية الأمن العام.



واشتملت الحملة التي شاركت بها كوادر من الدفاع المدني والدوائر الرسمية وجمعيات أهلية، على إزالة النفايات من مساحات الأراضي الحرجية المستهدفة، بهدف إدامة جماليتها وعوامل جذبها للزوار.

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