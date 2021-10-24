إرادة ملكية بتعيين أعضاء مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة - اسماء

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد علي حمدان عبدالقادر العايد، رئيسا غير متفرع لمجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.



ويعين الذوات التالية أسماؤهم أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة المحطة اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل :



1- معالي السيد سميح مسلم خلف المعايطة.



2- معالي السيد مهند شحادة خليل خليل.



3- سعادة السيدة سمر خالد صبحي الحاج حسن.



4- سعادة السيد رامي فايز إبراهيم القواسمي

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