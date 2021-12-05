تنفيذ مبادرة كلنا شركاء بالبلقاء

الوكيل الاخباري - نفذت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع فريق العطاء التنفيذي التطوعي والمعهد المروري الأردني اليوم الأحد، مبادرة متعددة المنافع "كلنا شركاء"في مبرة الملك عبدالله الثاني بالسلط وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع .



وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور ناصر كلوب إن التطوع يعتبر واحدا من القيم المميزة التي يتم نشرها والتأكيد على أهميتها في المجتمعات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن اليوم شهد فعاليات عديدة في دول كثيرة حول العالم من اجل تثبيت قيمة التطوع ونشرها بين أفراد المجتمعات المختلفة.

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