الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي تحدّث بطاقات تقديم الخدمة وتستغني نهائياً عن الوثائق المطلوبة في غالبية خدماتها

تأجيل جلسة مجلس النواب المنوي عقدها الاثنين

طبيب اردني يوضح سبب ارتفاع وفيات كورونا في الاردن اليوم

إربد: حوارية بعنوان النساء في طريقهن للسياسة

ندوة حول الحياة السياسية بجامعة آل البيت

حوارية حول التمكين السياسي للشباب بإربد

تنفيذ مبادرة كلنا شركاء بالبلقاء

معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا يُطلق نادي الخريجين الباحثين الشباب

الصفدي يستقبل جون كيري

مكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

الأحد، 05-12-2021 08:37 م

تنفيذ مبادرة كلنا شركاء بالبلقاء

11202125223333700996274


الوكيل الاخباري - نفذت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع فريق العطاء التنفيذي التطوعي والمعهد المروري الأردني اليوم الأحد، مبادرة متعددة المنافع "كلنا شركاء"في مبرة الملك عبدالله الثاني بالسلط وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع .

وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور ناصر كلوب إن التطوع يعتبر واحدا من القيم المميزة التي يتم نشرها والتأكيد على أهميتها في المجتمعات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن اليوم شهد فعاليات عديدة في دول كثيرة حول العالم من اجل تثبيت قيمة التطوع ونشرها بين أفراد المجتمعات المختلفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220213104213564549137

الضمان الاجتماعي تحدّث بطاقات تقديم الخدمة وتستغني نهائياً عن الوثائق المطلوبة في غالبية خدماتها

كورونا 7

طبيب اردني يوضح سبب ارتفاع وفيات كورونا في الاردن اليوم

w

إربد: حوارية بعنوان النساء في طريقهن للسياسة

w

ندوة حول الحياة السياسية بجامعة آل البيت

122021418740242388984

حوارية حول التمكين السياسي للشباب بإربد

1638721165326

معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا يُطلق نادي الخريجين الباحثين الشباب

أخبار متعلقة
f

ولي العهد يرعى إطلاق جائزة الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي

f

ورشة حول السلامة المرورية في البلقاء التطبيقية

60eed49b17c98

بدء امتحانات الشامل العملية السبت المقبل