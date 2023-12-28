تنقلات قضائية واسعة - اسماء

الوكيل الاخباري - قرر المجلس القضائي إجراء التنقـلات القضائيـة للسادة القضـاة التاليـة أسماؤهم بدرجاتهـم ورواتبهـم، وذلك اعتبـاراً مـن تاريـخ 2/1/2024 :



نقل رئيس محكمة الاستئناف الضريبية القاضي السيد/ حسين عبد الله أبو السمن قاضياً لدى محكمة التميـيز



نقل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية القاضي السيد/ محمد ياسين محادين رئيساً لمحكمة الاستئناف الضريبية



نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ منذر يوسف الشرمان قاضياً لدى محكمة التميـيز



نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ حازم ربحي عواد قاضياً لدى محكمة التميـيز



نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ صالح محمود غضيه قاضياً لدى محكمة التميـيز



نقل قاضي محكمة استئنـاف عمان الدكتور/ خالد رضوان السمامعـه قاضياً لدى محكمة التميـيز



نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ مروان منيزل الرشدان قاضياً لدى محكمة استئناف اربد



نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيدة/ ولاء فرنسيس عكروش رئيساً لمحكمة مادبا الابتدائية



نقل النائب العام لدى محكمة استئناف الضريبة القاضي السيد/ عبد الله برجس أبو الغنم قاضياً لدى محكمة استئناف عمان



نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ حسن ماني السرحان نائباً عاماً لدى محكمة الجنايات الكـبرى



نقل رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ خالد يوسف العبابنه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان



نقل قاضي محكمة استئناف اربد الدكتور/ فايز مثقال شجراوي قاضياً لدى محكمة استئناف عمان



نقل رئيس محكمة مادبا الابتدائية القاضي السيد/ محمد سلامه البصال قاضياً لدى محكمة استئناف عمان



نقل النائب العام لدى محكمة الجنايات الكـبرى الدكتور/ عبد الإله حجازي العساف نائباً عاماً لدى محكمة استئناف اربد



نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ رائد محمد الأمـير قاضياً لدى محكمة استئناف عمان



نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد صادق ربابعة رئيساً لمحكمة عجلون الابتدائية



نقل قاضي محكمة البداية الضريبية الدكتور/ أحمد عبدالمهدي الفاعوري قاضياً لدى محكمة الاستئناف الضريبية



نقل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ سفيان محمد عبيدات نائباً عاماً لدى محكمة استئناف الضريبة



نقل مدعي عام المفرق القاضي السيد/ عادل عبدالغني الجعافره قاضياً لدى محكمة الجنايات الكـبرى



نقل قاضي محكمة الجنايات الكبـرى الدكتور/ هلال خليف الحوامده مدعياً عاماً لدى محكمة اربد الابتدائية



نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيدة/ زين موسى الخلايله قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية



نقل مدعي عام الرمثا القاضي السيد/ ماجد حمد النعيمات مدعياً عاماً لدى محكمة صلح بـني كنانه



نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ امجد "محمد سعيد" الشريده قاضياً لدى محكمة استئناف عمان



نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ هاديه أحمد الدويري قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح مادبا السيدة/ فاتنه عبدالرحيم قريشه قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان



نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ كفى فتحي شطناوي قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح الجيـزه السيد/ محمود يونس عبد الباري قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ ابراهيم خازر الخريشه مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية



نقل قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ حابس محمد القضاة قاضياً للتنفيذ لدى محكمة مادبا الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح عجلون السيدة/ مـنى هلال الرشدان قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح عين الباشا السيد/ عبد الله اسماعيل الحسنات قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح اربد السيدة/ بيان منعم المغايره قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح الجـيزه السيد/ إلياس فؤاد أبو جريس قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان



نقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد/ علي حمد العرقان قاضياً لدى محكمة معان الابتدائية



نقل مدعي عام بـني كنانه القاضي السيد/ غسان محمد أبو عاشور مدعياً عاماً لدى محكمة الرمثا الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ أحمد زياد المحارمه قاضياً لدى محكمة صلح دير علا



نقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ رأفت سعيد ياسين قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ زين محمد النعيمات قاضياً لدى محكمة صلح الجـيزه



نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ مأمون محمود كنعان مدعياً عاماً لدى محكمة معان الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح دير علا السيد/ أشرف غصاب أبو رمان قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح السلط السيدة/ منار ابراهيم الحسن قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان



نقل قاضي محكمة صلح دير علا السيد/ زايد عبد الله عظمات قاضياً للصلح لدى محكمة الطفيلة الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح الكوره السيد/ قاسم محمد العودات مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الكوره



نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ كرم عبد الكريم المصري مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ اسامه راضي الطراونه قاضياً للصلح لدى محكمة السلط الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ تركي مصلح مصلح قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان



نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ بشير سالم ربـعي قاضياً لدى محكمة صلح بـني عبيد



نقل قاضي محكمة صلح المفرق السيد/ مهند شوكت البشتاوي قاضياً لدى محكمة صلح دير علا



نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ منتصر محمد عموش قاضياً لدى محكمة صلح الجـيزه



نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ سميره محمد الساكت قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان



نقل قاضي محكمة صلح المفرق السيد/ عمر وليد أبو جاموس قاضياً لدى محكمة صلح عين الباشا



نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ اسيل محمد الرشق قاضياً للصلح لدى محكمة مادبا الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ "محمد خير"حسن شويات قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان



نقل قاضي محكمة صلح بنـي عبيد السيد/ قصي محمد الثوابي قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ تامر أحمد القاسم قاضياً للصلح لدى محكمة عجلون الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ يزن عبد القادر الطراونه قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان



نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ معتصم أحمد بـني عيسى قاضياً للصلح لدى محكمة الكرك الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح الطفيلة السيد/ يوسف "محمد فؤاد" العناسوه قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية



نقل قاضي محكمة صلح الكرك السيد/ خالد عبد الله الجراح قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

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