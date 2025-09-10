الجيش الإسرائيلي يكثف الضربات على مدينة غزة

وأفاد الجيش في بيان بأن سلاح الجو استكمل شن ثلاث موجات من الضربات شملت ضرب أكثر من 360 هدفا باستخدام عشرات القطع الجوية.
وأضاف أيضا أن الجيش أطلق عملية استهداف مبان شاهقة جرى تحويلها إلى بنى تحتية عسكرية، شملت كاميرات، غرف عمليات استطلاع، مواقع قنص وإطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومجمعات قيادة وسيطرة.
وأكد في بيانه أنه جرى استهداف عدة مبانٍ شاهقة بشكل مركز، بعد أن شكلت تهديدا مباشرا على قوات الجيش.
روسيا اليوم
-
