وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني

الوكيل الإخباري- وصلت دفعة جديدة من أطفال قطاع غزة المرضى، الأربعاء، لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممرّ الطبي الأردني.





وتتكون الدفعة من 19 مريضا إضافة إلى 47 مرافقا من ذويهم.



ويبلغ عدد المستفيدين ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني 665 شخصا، وفق ما أفاد قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، العميد أحمد الصبيحات.



ووفق الصبيحات، فإن الدفعة الجديدة تضم مصابين بالسرطان وإصابات متعددة بالجسم والعيون بالإضافة إلى حالات كسور.



