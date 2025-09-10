الأربعاء 2025-09-10 07:20 م
 

ولي العهد السعودي: نحن مع قطر في كل ما ستتخذه بعد استهداف الدوحة

ولي العهد السعودي: نحن مع قطر في كل ما ستتخذه بعد استهداف الدوحة
ولي العهد السعودي: نحن مع قطر في كل ما ستتخذه بعد استهداف الدوحة
 
الأربعاء، 10-09-2025 06:31 م
الوكيل الإخباري-   شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، إن المملكة ستكون مع قطر بلا حد في كل ما تتخذه من إجراءات عقب العدوان الإسرائيلي على العاصمة الدوحة.اضافة اعلان


وشدد ولي العهد السعودي خلال افتتاحه أعمال مجلس الشورى، على أن الاعتداء على قطر يتطلب تحركا دوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وصرح الأمير محمد بن سلمان بأنه يجب إيقاف وردع جرائم الاحتلال المزعزعة لأمن المنطقة.

وأفاد في كلمته بأن جهود المملكة المكثفة أثمرت في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين.

وجدد ولي العهد التأكيد على أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه أي عدوان، مدينا استمرار العدوان الغاشم على القطاع.

والثلاثاء، شنت طائرات إسرائيلية ضربات في العاصمة القطرية الدوحة ضد مقرات لقادة في حركة "حماس".

وقوبل الهجوم بموجة شجب واستنكار دولية واسعة النطاق حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بأنها "لن تتكرر".

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني

أخبار محلية وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني

"الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون

ب

أخبار محلية "جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامجها ومشاريعها في عجلون

ولي العهد السعودي: نحن مع قطر في كل ما ستتخذه بعد استهداف الدوحة

عربي ودولي ولي العهد السعودي: نحن مع قطر في كل ما ستتخذه بعد استهداف الدوحة

ل

أخبار محلية "شؤون المرأة العسكرية" توقع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة

ضبط محطة غسيل سيارات تعتدي على خط مياه رئيسي في عين غزال

أخبار محلية ضبط محطة غسيل سيارات تعتدي على خط مياه رئيسي في عين غزال

ل

أخبار محلية الحنيطي: طيارونا بأعلى الجاهزية القتالية لحماية سماء الأردن

ت

أخبار محلية "صناعة الأردن" والجمعية العلمية الملكية تبحثان تعزيز الشراكة



 
 





الأكثر مشاهدة