ولي العهد السعودي: نحن مع قطر في كل ما ستتخذه بعد استهداف الدوحة

وشدد ولي العهد السعودي خلال افتتاحه أعمال مجلس الشورى، على أن الاعتداء على قطر يتطلب تحركا دوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي.
وصرح الأمير محمد بن سلمان بأنه يجب إيقاف وردع جرائم الاحتلال المزعزعة لأمن المنطقة.
وأفاد في كلمته بأن جهود المملكة المكثفة أثمرت في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين.
وجدد ولي العهد التأكيد على أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه أي عدوان، مدينا استمرار العدوان الغاشم على القطاع.
والثلاثاء، شنت طائرات إسرائيلية ضربات في العاصمة القطرية الدوحة ضد مقرات لقادة في حركة "حماس".
وقوبل الهجوم بموجة شجب واستنكار دولية واسعة النطاق حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بأنها "لن تتكرر".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تشن هجمات جوية على مواقع في اليمن
-
رئيس دولة عربية يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه - صورة
-
كوريا الجنوبية تخصص طائرة لإعادة العمال الموقوفين في الولايات المتحدة
-
قطر توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي
-
سلطنة عمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر إجرامي
-
مقاتلات بولندية تسقط "أجساما معادية" ردّا على انتهاكات متكررة للمجال الجوي
-
أوكرانيا تعلن أن روسيا أطلقت 458 مسيّرة وصاروخا في هجوم ليلي
-
الصين تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة