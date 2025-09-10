"جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامجها ومشاريعها في عجلون

الوكيل الإخباري- عقدت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، اليوم الأربعاء، في عجلون لقاء تعريفيا حول آلية الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي المقدمة من المؤسسة.

وقدم فريق المؤسسة، شرحا عن برامج المؤسسة وطريقة تعبئة طلب الحصول على الدعم الفني والمالي للاستفادة من هذه البرامج.



وقال الفريق إن هذه اللقاءات تنسجم مع رؤية المؤسسة في دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز قدرات المشاريع الاقتصادية عبر تقريب خدماتها من أصحاب المشاريع والاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم والرد على استفساراتهم بما يسهم في تعميم الفائدة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.



وبينوا أن برامج المؤسسة تستهدف أصحاب الأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي مع التركيز على الصناعات الإبداعية عالية القيمة وتمكين المرأة والشباب للتشغيل الذاتي خاصة في مناطق الريف.



وأشاروا الى معايير التقدم بطلبات المشاريع والمتطلبات اللازمة والبنود للبرامج التي سيتم دعمها منها اعمل مشروعك وتطوير ومدة التقديم.