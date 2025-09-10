"شؤون المرأة العسكرية" توقع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة

ووقّع الاتفاقية عن القوات المسلحة، مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية العميد الركن خليل الدعجة، وعن المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأمين العام الدكتور محمد مقدادي، بحضور ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من ممثلي المديريات الفنية المعنية بتنفيذ بنود الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تذليل العقبات وتوفير بيئة عمل ملائمة، عبر إنشاء حضانات مؤسسية آمنة ومجهزة في مواقع العمل، تراعي احتياجات الأطفال ضمن الفئة العمرية المستهدفة، بما يسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في القوات المسلحة الأردنية وتمكينها أداء واجباتها ومهامها.
كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير كفاءة العاملات والمرتبات في الحضانات، وصقل مهاراتهن بما يعزز التنمية الشاملة للأطفال في مختلف الجوانب، وتقديم رعاية نوعية وفق أحدث التوجهات العالمية في مجال الطفولة المبكرة.
وبموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء أربع حضانات مؤسسية في مواقع مختلفة، وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لإعداد 30 مربية أطفال من مرتبات القوات المسلحة، إلى جانب إعداد دليل إجراءات ومعايير لتشغيل الحضانات المؤسسية بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة .
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مشروع "تطوير القدرات المؤسسية والأطر القانونية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتعزيز آليات حماية المرأة في الأردن 2025"، الذي ينفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، استناداً إلى الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن.
-
أخبار متعلقة
-
وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني
-
"جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامجها ومشاريعها في عجلون
-
ضبط محطة غسيل سيارات تعتدي على خط مياه رئيسي في عين غزال
-
الحنيطي: طيارونا بأعلى الجاهزية القتالية لحماية سماء الأردن
-
"صناعة الأردن" والجمعية العلمية الملكية تبحثان تعزيز الشراكة
-
الأمين العام للاقتصاد الرقمي: رضا المواطن معيار نجاح العمل الحكومي
-
"المهندسين الزراعيين" وسلطة وادي الأردن تبحثان تدريب حديثي التخرج
-
الأردنيون يدينون العدوان الإسرائيلي على الدوحة ويعتبرون أمن قطر من أمن الأردن