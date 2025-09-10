"شؤون المرأة العسكرية" توقع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة

الوكيل الإخباري- وقّعت مديرية شؤون المرأة العسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، لإنشاء حضانات مؤسسية مخصّصة لأطفال مرتبات القوات المسلحة الأردنية، وذلك بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية، ومدير شؤون المرأة العسكرية.

اضافة اعلان



ووقّع الاتفاقية عن القوات المسلحة، مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية العميد الركن خليل الدعجة، وعن المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأمين العام الدكتور محمد مقدادي، بحضور ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من ممثلي المديريات الفنية المعنية بتنفيذ بنود الاتفاقية.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تذليل العقبات وتوفير بيئة عمل ملائمة، عبر إنشاء حضانات مؤسسية آمنة ومجهزة في مواقع العمل، تراعي احتياجات الأطفال ضمن الفئة العمرية المستهدفة، بما يسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في القوات المسلحة الأردنية وتمكينها أداء واجباتها ومهامها.



كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير كفاءة العاملات والمرتبات في الحضانات، وصقل مهاراتهن بما يعزز التنمية الشاملة للأطفال في مختلف الجوانب، وتقديم رعاية نوعية وفق أحدث التوجهات العالمية في مجال الطفولة المبكرة.



وبموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء أربع حضانات مؤسسية في مواقع مختلفة، وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لإعداد 30 مربية أطفال من مرتبات القوات المسلحة، إلى جانب إعداد دليل إجراءات ومعايير لتشغيل الحضانات المؤسسية بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة .