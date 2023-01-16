تنقلات وتعيينات واسعة بين ضباط الأمن العام - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر عطوفة مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات للضباط المذكورين تالياً .
عميــد- نورز محمد خير عبدالرزاق- مديرية العمليات والسيطــرة / مديراً
عميد ركن- اشرف محمود ذيبـان- مديرية شؤون اللاجئين السوريين / مديراً
عميـــد- فخري احمد عايــــد- الإدارة الملكية لحماية البيئة / مديـراً
عميـــد- فلاح خليل سليمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مديـراً
عميد- سفيان فارس عبداللـــه- مديرية شرطة جنوب عمـان / مديـراً
عميـــد-بلال عبد الفتاح عبـد الرحمن - الأمن الوقائي / مديراً
عميــد- سائد عبد الوهاب سالـم -إدارة حماية الأسرة والأحداث / مديراً
عقيـــد -محمد عوده الفاضل - مديرية الإسناد اللوجستي / مديراً
عقيــد- جمعه زيدان مــــرار- مديرية شرطة البلقاء / مديراً
عقيد- فراس محمود محمــد - إدارة الشرطة السياحيـة / مديراً
عقيد- مؤيد ياسين مصطفى- مديرية شرطة الطفيلـة / مديراً
عقيـد - علي سالم ســـاري- إدارة المشتريــات / مديراً
عقيـد - رعد عبدالرحيم يوسـف -مديرية شرطة غرب إربـد / مديراً
عقيد - أمين جميل محمـد -قائمة الضباط المؤقتة
عقيد - عامر سعيد عـــوده- مديرية شرطة العقبـة / مديراً
عقيــــد - فواز سالم خلــــف - مديرية شرطة البادية الشمالية / مديراً
عقيــد- عمر لطفي ناجـــي - إدارة ترخيص السواقين والمركبـات / مديراً
عقيــــد- محمد جميل يوسـف- إدارة التخطيط والتعاون الدولي /مديراً
عقيــــد - نايف محمد حسيــن - إدارة المعلومات الجنائية / مديراً
عقيــــد- زياد ذيب فليحـــان - مركز حدود العقبة / مديراً
عقيــــد ركن- فاروق محمد عبدالرحيم- مركز إصلاح وتأهيل قفقفا / مديراً
عقيــــد- صالح احمد عساف- مركز حدود مطار الملكة علياء الدولي / مديراً
عقيــــد- محمود احمد محمــد - إدارة التنفيذ القضائــي / نائباً
عقيد -رائد شحاده محمــود - إدارة ترخيص السواقين والمركبـــــات/ نائبـــــــاً
عقيد ركن- عواد صياح سالـم - وحدة الواجبات الميدانيـة / قائداً
عقيد - عادل عبدالرزاق خليل - مركز إصلاح وتأهيل معان / مديراً
عقيد- سلطان محمد علي مبارك- إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين / مديراً
عقيد- طارق محمد حمد - مركز إصلاح وتأهيل ماركا / مديراً
عقيد- محمد خلف مفلح - الإدارة الملكية لحماية البيئـة / نائباً
عقيد- عمر جمال علي - مديرية شرطة معان / نائباً
عقيد- فاضل عبدالحليم مصطفى- مركز إصلاح وتأهيل العقبـة / مديراً
عقيد- محمود حمدالله عبيد- مركز اصلاح وتأهيل الموقر2 / مديراً
عقيد- سامر عبدالحميد محمـد- مديرية شرطة البادية الشماليـــة / نائباً
عقيـد - طارق مروان حسيــن- مديرية شرطة وسط عمان / نائباً
عقيد ركن شرطة- احمد علي ســـودي - مديرية شرطة جـــرش/ نائباً
عقيد شرطة- نضال عبد الله حســــن- مديرية شرطة المفـــــرق / نائباً
عقيد ادارة - سامر علي عــوض- إدارة الشرطة السياحيــة / نائباً
عقيد شرطة- عبد الكريم عاطف عبد الكريم - مديرية شرطة البادية الجنوبية / نائباً
عقيد شرطة- حسن عواد محمد - مديرية شرطة البادية الوسطى / نائباً
عقيد شرطة- محمد علي منصـور - مديرية شؤون اللاجئين السورييـــن
عقيد شرطة- محمد سليم سلمان - مركز إصلاح وتأهيل بيريــــــن/ مديراً
عقيد شرطة- نشأت عبد الكريم خليل - مديرية شرطة الزرقــاء/ نائباً
عقيد شرطة- حسين عبدالله جريـد- إدارة الدوريات الخارجيـة / نائباً
عقيد شرطة - وائل احمد سالـــــم - مديرية شرطة شرق عمـان / نائبـــاً
عقيد شرطة- فرحان جميل سمير- مديرية شرطة إربــد / نائبـــــــــاً
عقيد شرطة- سائد محمود مريحيـل - مديرية شرطة غرب معــــــان / نائباً
عقيد شرطة- دلال محمد غازي توفيـق- قيادة الشرطة النسائية / قائداً
مقدم إصلاح- مالك ونس محمد- مركز إصلاح وتأهيل الجويــدة / نائباً
مقدم إصلاح- ابراهيم عبد الله احمد- مركز إصلاح وتأهيـل إرميميــــن / نائباً
مقدم إصلاح- خالد علي سالم- مركز إصلاح وتأهيل الموقر2 / نائبـــاً
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