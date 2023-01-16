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الإثنين، 16-01-2023 04:16 م

تنقلات وتعيينات واسعة بين ضباط الأمن العام - أسماء

الامن



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر عطوفة مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات للضباط المذكورين تالياً .



عميــد- نورز محمد خير عبدالرزاق- مديرية العمليات والسيطــرة / مديراً

عميد ركن-  اشرف محمود ذيبـان- مديرية شؤون اللاجئين السوريين / مديراً

عميـــد- فخري احمد عايــــد- الإدارة الملكية لحماية البيئة / مديـراً

عميـــد- فلاح خليل سليمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مديـراً

عميد- سفيان فارس عبداللـــه- مديرية شرطة جنوب عمـان / مديـراً

عميـــد-بلال عبد الفتاح عبـد الرحمن -   الأمن الوقائي / مديراً 

عميــد-  سائد عبد الوهاب سالـم -إدارة حماية الأسرة والأحداث / مديراً 

عقيـــد -محمد عوده الفاضل - مديرية الإسناد اللوجستي / مديراً 

عقيــد- جمعه زيدان مــــرار- مديرية شرطة البلقاء / مديراً 

عقيد-  فراس محمود محمــد - إدارة الشرطة السياحيـة / مديراً 

عقيد-  مؤيد ياسين مصطفى-  مديرية شرطة الطفيلـة / مديراً 

عقيـد - علي سالم ســـاري- إدارة المشتريــات / مديراً 

عقيـد - رعد عبدالرحيم يوسـف -مديرية شرطة غرب إربـد / مديراً 

عقيد - أمين جميل محمـد -قائمة الضباط المؤقتة

عقيد -   عامر سعيد عـــوده- مديرية شرطة العقبـة / مديراً 

عقيــــد - فواز سالم خلــــف - مديرية شرطة البادية الشمالية / مديراً 

عقيــد- عمر لطفي ناجـــي - إدارة ترخيص السواقين والمركبـات / مديراً 

عقيــــد- محمد جميل يوسـف- إدارة التخطيط والتعاون الدولي /مديراً 

عقيــــد - نايف محمد حسيــن - إدارة المعلومات الجنائية / مديراً 

عقيــــد- زياد ذيب فليحـــان - مركز حدود العقبة / مديراً 

عقيــــد ركن- فاروق محمد عبدالرحيم- مركز إصلاح وتأهيل قفقفا / مديراً 

عقيــــد- صالح احمد عساف- مركز حدود مطار الملكة علياء الدولي / مديراً 

عقيــــد- محمود احمد محمــد - إدارة التنفيذ القضائــي / نائباً 

عقيد -رائد شحاده محمــود - إدارة ترخيص السواقين والمركبـــــات/ نائبـــــــاً

عقيد ركن- عواد صياح سالـم - وحدة الواجبات الميدانيـة / قائداً 

عقيد - عادل عبدالرزاق خليل - مركز إصلاح وتأهيل معان / مديراً 

عقيد- سلطان محمد علي مبارك- إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين / مديراً 

عقيد- طارق محمد حمد - مركز إصلاح وتأهيل ماركا / مديراً 

عقيد- محمد خلف مفلح - الإدارة الملكية لحماية البيئـة / نائباً

عقيد- عمر جمال علي - مديرية شرطة معان / نائباً

عقيد- فاضل عبدالحليم مصطفى- مركز إصلاح وتأهيل العقبـة / مديراً 

عقيد- محمود حمدالله عبيد- مركز اصلاح وتأهيل الموقر2 / مديراً 

عقيد- سامر عبدالحميد محمـد- مديرية شرطة البادية الشماليـــة / نائباً

عقيـد - طارق مروان حسيــن- مديرية شرطة وسط عمان / نائباً

عقيد ركن شرطة-   احمد علي ســـودي -  مديرية شرطة جـــرش/ نائباً

عقيد شرطة-  نضال عبد الله حســــن-  مديرية شرطة المفـــــرق / نائباً

عقيد ادارة - سامر علي عــوض- إدارة الشرطة السياحيــة / نائباً 

عقيد شرطة- عبد الكريم عاطف عبد الكريم - مديرية شرطة البادية الجنوبية / نائباً

عقيد شرطة- حسن عواد محمد - مديرية شرطة البادية الوسطى / نائباً

عقيد شرطة- محمد علي منصـور -  مديرية شؤون اللاجئين السورييـــن

عقيد شرطة- محمد سليم سلمان - مركز إصلاح وتأهيل بيريــــــن/ مديراً 

عقيد شرطة- نشأت عبد الكريم خليل - مديرية شرطة الزرقــاء/ نائباً

عقيد شرطة- حسين عبدالله جريـد-  إدارة الدوريات الخارجيـة / نائباً

عقيد شرطة - وائل احمد سالـــــم - مديرية شرطة شرق عمـان / نائبـــاً

عقيد شرطة- فرحان جميل سمير-  مديرية شرطة إربــد / نائبـــــــــاً

عقيد شرطة- سائد محمود مريحيـل - مديرية شرطة غرب معــــــان / نائباً

عقيد شرطة- دلال محمد غازي توفيـق- قيادة الشرطة النسائية / قائداً 

مقدم إصلاح- مالك ونس محمد-  مركز إصلاح وتأهيل الجويــدة / نائباً

مقدم إصلاح- ابراهيم عبد الله احمد- مركز إصلاح وتأهيـل إرميميــــن / نائباً

مقدم إصلاح- خالد علي سالم- مركز إصلاح وتأهيل الموقر2 / نائبـــاً

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