الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

اعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

عمل إربد تعلن عن توفر 220 فرصة عمل للإناث في الاغوار الشمالية

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد العريف إبراهيم الشقارين

اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن ويؤكد دعمه للأجهزة الأمنية

الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

مركز الأزمات ينعى شهداء الأمن العام

السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال

الإثنين، 19-12-2022 02:03 م

اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن ويؤكد دعمه للأجهزة الأمنية

1671447367477


الوكيل الاخباري- نعى الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أبناء الوطن من مرتبات جهاز الأمن العام، الذين استشهدوا اليوم الاثنين، والذين ارتقوا خلال تنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في محافظة معان، ضمن جهود الكشف عن المتهمين بحادثة استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح.

اضافة اعلان


وأكد الاتحاد العام، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الاتحاد العام وجميع النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، وسائر عمال الوطن، يؤكدون دعمهم للأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة الساهرة على أمن الوطن، وحمايته من كافة المخربين والخارجين عن القانون، ومن يستهدفون أمنه واستقراره.


وعبّر الاتحاد، عن استنكاره الشديد لجميع مظاهر العنف والتخريب، والعبث بالأمن الوطني، والتعدي على سيادة القانون، مؤكدا وقوف عمال الأردن كافة خلف القيادة الهاشمية المظفرة، والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.


وشدد البيان على أن مثل هذه الأعمال التخريبية والأحداث التي تسعى لزعزعة أمن الوطن، لن تنال من عزيمة الأردنيين في الدفاع عن وطنهم ووقوفهم خلف قيادته وأجهزته الأمنية وقواته المسلحة، ولن تنجح في المساس في أمن الوطن واستقراره، بهمة جنوده ويقظتهم.


وتقدم الاتحاد في البيان من ذوي الشهداء الذين قضوا في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته من أيادي الغدر والخيانة، بأحر مشاعر التعزية والمواساة، داعيا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل لبقية المصابين الذين شاركوا في العملية الأمنية.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

1671450574495

أمانة عمان تنعى شهداء الوطن

1671450181195

غرفة تجارة عمان تنعى شهداء الوطن

320954415_5525262130904412_3967211766477095555_n

الجامعة الهاشمية تنعى شهداء الوطن

b276aa73-17a6-4ea7-b550-fd838e6fe727

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.38.16 PM

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

أخبار متعلقة
155118966_3776918055707626_5904770570644302826_o

الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

1020221023343850351755

مادبا : ورشة عمل حول دور المرأة بمواجهة الفكر المتطرف

8880bfb4-ce5c-4ac8-b8f9-b7c0b241f5bd

الأمن: التعامل مع 8 قضايا ترويج للمخدرات خلال 48 ساعة

11202223222245934025689

المُتسبب بحادث الدهس في المقابلين يسلم نفسه للأمن

112022149725917658633

الدوريات الخارجية: حركة سير نشطة وطرق تشهد تساقطاً للأمطار

72022792836559124214

طرق في عمّان تشهد كثافة مرورية - أسماء