اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن ويؤكد دعمه للأجهزة الأمنية

الوكيل الاخباري- نعى الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أبناء الوطن من مرتبات جهاز الأمن العام، الذين استشهدوا اليوم الاثنين، والذين ارتقوا خلال تنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في محافظة معان، ضمن جهود الكشف عن المتهمين بحادثة استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح.

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وأكد الاتحاد العام، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الاتحاد العام وجميع النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، وسائر عمال الوطن، يؤكدون دعمهم للأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة الساهرة على أمن الوطن، وحمايته من كافة المخربين والخارجين عن القانون، ومن يستهدفون أمنه واستقراره.



وعبّر الاتحاد، عن استنكاره الشديد لجميع مظاهر العنف والتخريب، والعبث بالأمن الوطني، والتعدي على سيادة القانون، مؤكدا وقوف عمال الأردن كافة خلف القيادة الهاشمية المظفرة، والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.



وشدد البيان على أن مثل هذه الأعمال التخريبية والأحداث التي تسعى لزعزعة أمن الوطن، لن تنال من عزيمة الأردنيين في الدفاع عن وطنهم ووقوفهم خلف قيادته وأجهزته الأمنية وقواته المسلحة، ولن تنجح في المساس في أمن الوطن واستقراره، بهمة جنوده ويقظتهم.



وتقدم الاتحاد في البيان من ذوي الشهداء الذين قضوا في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته من أيادي الغدر والخيانة، بأحر مشاعر التعزية والمواساة، داعيا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل لبقية المصابين الذين شاركوا في العملية الأمنية.