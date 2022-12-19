الامن : رصد واستدعاء وضبط كلِّ من قام بالتحريض ضد رجال الأمن

الوكيل الاخباري - تابعت مديرية الأمن العام وبأسف شديد، ما تناقله البعض من إشاعات مغلوطة ، وصلت بالبعض إلى حد الاساءة لجهودها وتضحيات أبنائها، الذين سالت دماؤهم الزكية فداءً للوطن.



وتؤكد مديرية الأمن العام أنها لن تسمح بأي تجاوز يتعدى حدود القانون وقواعد الأخلاق، وأن دماء شهدائها التي لم ولن تجفَّ وستبقى ندية طاهرة، هي عنوان العزة والكرامة، وبأنها ستتابع وبقوة القانون، كلَّ مشكك يتناقل روايات يقصد بها الاساءة أو تحقيق منافع ضيقة.



كما وتؤكد أن وحدة الجرائم الإلكترونية ومنذ صباح هذا اليوم بدأت برصد واستدعاء وضبط كل من قام بالنشر أو التعليق أو ساهم في نشر خطاب الكراهية والتحريض ضد رجال الأمن.



وأضافت: أنَّ رجال الأمن خرجوا من كل بيت أردني طاهر، ونعوّل في مثل هذه الظروف على الأردنيين المخلصين، في الالتفاف حولهم والشدِّ من أزرهم، وهو ما ننتظره وتعودناه من الأردنيين تجاه رجل الأمن.

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