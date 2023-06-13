تنقلات وتعيينات واسعة في الأمن العام - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير الامن العام اللواء عبيد الله المعايطة اجراء التنقلات والتعيينات التالية:
عميـد تامر سليم ذيــاب مديرية شؤون اللاجئين السوريين / مديراً
عميـد محمد محمود محمــد الدفاع المدنــــــي / مديراً
عميـد نورز محمد خير عبدالرزاق قيادة أمن إقليم الشمال /قائداً
عميد ركـن اشرف محمود ذيبـن قوات الــدرك / قائداً
عميد ركـن محمد أمين عبد المطلب سلمان مديرية العمليات والسيطرة / مديـــراً
عميــد عمر مثقال مسلــــم مديرية شرطة إربـــــــد / مديراً
عميد ركن محمد ادريس محمــد إدارة عمليات حفظ السلام/
عميـد عايد رجا خلـف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / نائبـــاً
عميــد خليل عبدالفتاح ضامن إدارة الدراسات الإستراتيجية الأمنية/ مديراً
عميـــد محمود نمر جديـع مديرية شرطة الطفيلة / مديراً
عميد ركن مهندس هيثم رزق فهـــد إدارة النقليــــات / مديـراً
عميــد حيدر محمد عبدالرحمن إدارة البحث الجنائـــــــــي / مديراً
عميـــد عبدالله احمد محمد إدارة التخطيط والتعاون الدولي / مديراً
عميـــد فهد عبدالحميد مضفي مديرية شرطة الزرقاء / مديراً
عميـــد تامبي محمدزكي عبدالله مديرية شرطة جرش / مديراً
عقيـد محمد علي احمـــــد مديرية شرطة المفرق / مديراً
عقيــد محمد فايز عبد القــــادر معهد الأمير غازي لتأهيل ضباط الصف مديراً
عقيد ركـــــن علاء صلاح عبد الرحيـــم وحدة إنضباط الأمن العــــام / قائداً
عقيـد محمد جميل يوسف ديوان الأمن العـــام / مديراً
عقيــد بشار عبدالعزيز مسلم مديرية شرطة شرق عمان / مديراً
عقيـد سامي صقر العبـــــد مديرية شرطة البادية الجنوبية / مديراً
عقيـد هيثم محمود مفضــــي مديرية شرطة غرب البلقاء / مديراً
عقيـد نايف محمد حسيــــن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية / مديراً
عقيـد هاني حسين موسـى مديرية شرطة البادية الوسطى / مديراً
عقيـد عيسى سالم عـــواد مركز إصلاح وتأهيل الموقر1 / مديراً
عقيـد جلال عاطف عبدالكريم مركز حدود الكرامة / مديراً
عقيـد عمر خليفه حــــرب مديرية شرطة الرمثا / مديراً
عقيد ركـــــن بشار عقله سليـم مديرية شرطة النجدة العاصمة / مديراً
عقيد ركــن محمد فرج قطيـــش قيادة الشرطة الخاصة /قائداً
عقيد حاتم عبدالكريم يونس إدارة المعلومات الجنائية / مديراً
عقيـد محمود عبدالكريــم احمد مديرية شؤون اللاجئين السورييـــن
عقيـد رائد شحاده محمــود المعهد المروري الأردنــــــــــــي / مديراً
عقيـد باسم مفلح شاهـــر مركز حدود جابــــــر / مديراً
عقيـد نبيل يوسف عبدالمهدي الأمن الوقائــــي / مساعداً لشؤون العمليات
عقيـد رائد عبدالحفيظ مسلم مديرية شرطة العقبــــــــــــة / نائباً
عقيـد بدر ابراهيم سلامـه إدارة مراكز الإصلاح والتأهيــــل
عقيد عمليات سامي ضيف الله مطلق مديرية شرطة البادية الجنوبيـة / نائباً
عقيد شرطة عبد الكريم عاطف عبد الكريم مديرية شرطة البادية الوسطـى / نائباً
عقيد شرطة خاصة رامي جمال محمــد قوات الــدرك
عقيد شرطة محمد اسماعيل علــــــي مديرية شرطة المفـــــرق / نائباً
عقيد ركن شرطة عمر سليمان عبدالقـــادر مركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العـــام/ مديراً
عقيد شرطة رامي خيرالدين محمـــد مديرية شرطة مادبــا / نائبـــاً
عقيد شرطة يوسف احمد عبدالله مديرية شرطة الكـــــــــرك / نائبــاً
عقيد شرطة هيثم نواف عبدالله مركز إصلاح وتأهيل إرميميـــــــن / مديراً
عقيد شرطة احمد محمد سعيـد مديرية شرطة الطفيلـــة / نائبـــاً
عقيد شرطة حامد سالم فـلاح مديرية شرطة غرب إربـــــد/ نائبــاً
عقيد شرطة فراس محمد عبدالحفيظ مديرية شرطة جـــــــــــــرش / نائبـاً
عقيد شرطة عبدالرحمن احمد عبدالرحمن مديرية شرطة عجلــون / نائبـــاً
عقيد شرطة محمد احمد علـي مديرية شرطة الرمثــــــــا / نائبـــاً
عقيد شرطة عصام ذيب خليـل إدارة الشرطة السياحيــــــــــــة / نائبـاً
عقيد شرطة عيسى حميدان سليمان مديرية شرطة جنوب عمــان/ نائبـاً
عقيد شرطة اشرف سليم حسن مديرية شرطة غرب معــــــــان / نائباً
عقيد شـرطة سامر سمير الياس مركز حدود العمري / مديراً
عقيد شرطة مهند عزيز رضا مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء / نائبـاً
عقيد ركن شرطة يعلى عبدالله محمـد مركز إصلاح وتأهيل الموقـــــــــر1 / نائبــــاً
عقيد عمليات علي محمد عبيـد يقوم بأعمال قائد وحدة حماية الإستثمار
مقـدم ادارة احمد طالب محمـد مركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العـــــــــام/ نائباً
مقدم اصـلاح سعيد علي بايـر مركز إصلاح وتأهيل معـــــــــان / نائباً
مقدم شرطة معتز محمد صالـح مركز حدود الرمثــــــــــــا / مديراً
مقدم شرطة رائد عبد الكريم فاضل مركز حدود الكرامـــــــــــــه / نائبــاً
مقـدم إدارة ذياب محمود جـازي مركز حدود العمـــري /نائبـاً
مقدم إدارة محمود مصطفى خليل مركز حدود جابـــــــــــــــــــر / نائباً
مقـدم إدارة ممدوح احمد عبد الرحيم مركز حدود المــــــــدورة / نائبــــاً
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