الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

تعيين مديرين جديدين للدرك والدفاع المدني

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مدير الأمن العام يزور إدارة أمن الجسور ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للحجاج

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الأوكراني

طائرة تعود إلى عمان بسبب الغبار الكثيف بالعقبة

الحكومة تعلن عن 8 آلاف وظيفة حكومية والتعيينات اعتباراً من هذا الموعد

الثلاثاء، 13-06-2023 06:45 م

تنقلات وتعيينات واسعة في الأمن العام - أسماء

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير الامن العام اللواء عبيد الله المعايطة اجراء التنقلات والتعيينات التالية:

عميـد تامر سليم ذيــاب مديرية شؤون اللاجئين السوريين / مديراً 

عميـد محمد محمود محمــد الدفاع المدنــــــي / مديراً 

عميـد نورز محمد خير عبدالرزاق قيادة أمن إقليم الشمال /قائداً 

عميد ركـن اشرف محمود ذيبـن قوات الــدرك / قائداً 

عميد ركـن محمد أمين عبد المطلب سلمان مديرية العمليات والسيطرة / مديـــراً

عميــد عمر مثقال مسلــــم مديرية شرطة إربـــــــد / مديراً 

عميد ركن محمد ادريس محمــد إدارة عمليات حفظ السلام/ 

عميـد عايد رجا خلـف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / نائبـــاً

عميــد خليل عبدالفتاح ضامن إدارة الدراسات الإستراتيجية الأمنية/ مديراً

عميـــد محمود نمر جديـع مديرية شرطة الطفيلة /  مديراً 

عميد ركن مهندس هيثم رزق فهـــد إدارة النقليــــات / مديـراً

عميــد حيدر محمد عبدالرحمن إدارة البحث الجنائـــــــــي / مديراً 

عميـــد عبدالله احمد محمد إدارة التخطيط والتعاون الدولي / مديراً 

عميـــد فهد عبدالحميد مضفي مديرية شرطة الزرقاء / مديراً 

عميـــد تامبي محمدزكي عبدالله مديرية شرطة جرش / مديراً 

عقيـد محمد علي احمـــــد مديرية شرطة المفرق / مديراً 

عقيــد محمد فايز عبد القــــادر معهد الأمير غازي لتأهيل ضباط الصف مديراً 

عقيد ركـــــن علاء صلاح عبد الرحيـــم وحدة إنضباط الأمن العــــام / قائداً

عقيـد محمد جميل يوسف ديوان الأمن العـــام / مديراً 

عقيــد بشار عبدالعزيز مسلم مديرية شرطة شرق عمان / مديراً 

عقيـد سامي صقر العبـــــد مديرية شرطة البادية الجنوبية / مديراً 

عقيـد هيثم محمود مفضــــي مديرية شرطة غرب البلقاء / مديراً 

عقيـد نايف محمد حسيــــن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية / مديراً 

عقيـد هاني حسين موسـى مديرية شرطة البادية الوسطى / مديراً 

عقيـد عيسى سالم عـــواد مركز إصلاح وتأهيل الموقر1 / مديراً

عقيـد جلال عاطف عبدالكريم مركز حدود الكرامة  / مديراً 

عقيـد عمر خليفه حــــرب مديرية شرطة الرمثا / مديراً 

عقيد ركـــــن بشار عقله سليـم مديرية شرطة النجدة العاصمة / مديراً 

عقيد ركــن محمد فرج قطيـــش قيادة الشرطة الخاصة /قائداً 

عقيد حاتم عبدالكريم يونس إدارة المعلومات الجنائية / مديراً 


عقيـد محمود عبدالكريــم احمد مديرية شؤون اللاجئين السورييـــن 

عقيـد رائد شحاده محمــود المعهد المروري الأردنــــــــــــي / مديراً 

عقيـد باسم مفلح شاهـــر مركز حدود جابــــــر  / مديراً 

عقيـد نبيل يوسف عبدالمهدي الأمن الوقائــــي / مساعداً لشؤون العمليات

عقيـد رائد عبدالحفيظ مسلم مديرية شرطة العقبــــــــــــة / نائباً

عقيـد بدر ابراهيم سلامـه إدارة مراكز الإصلاح والتأهيــــل

عقيد عمليات سامي ضيف الله مطلق مديرية شرطة البادية الجنوبيـة / نائباً

عقيد شرطة عبد الكريم عاطف عبد الكريم مديرية شرطة البادية الوسطـى / نائباً

عقيد شرطة خاصة رامي جمال محمــد قوات الــدرك

عقيد شرطة محمد اسماعيل علــــــي مديرية شرطة المفـــــرق / نائباً

عقيد ركن شرطة عمر سليمان عبدالقـــادر مركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العـــام/ مديراً 

عقيد شرطة رامي خيرالدين محمـــد مديرية شرطة مادبــا / نائبـــاً

عقيد شرطة يوسف احمد عبدالله مديرية شرطة الكـــــــــرك / نائبــاً

عقيد شرطة هيثم نواف عبدالله مركز إصلاح وتأهيل إرميميـــــــن / مديراً

عقيد شرطة احمد محمد سعيـد مديرية شرطة الطفيلـــة / نائبـــاً

عقيد شرطة حامد سالم فـلاح مديرية شرطة غرب إربـــــد/ نائبــاً

عقيد شرطة فراس محمد عبدالحفيظ مديرية شرطة جـــــــــــــرش / نائبـاً

عقيد شرطة عبدالرحمن احمد عبدالرحمن مديرية شرطة عجلــون / نائبـــاً

عقيد شرطة محمد احمد علـي مديرية شرطة الرمثــــــــا / نائبـــاً

عقيد شرطة عصام ذيب خليـل إدارة الشرطة السياحيــــــــــــة / نائبـاً

عقيد شرطة عيسى حميدان سليمان مديرية شرطة جنوب عمــان/ نائبـاً

عقيد شرطة اشرف سليم حسن مديرية شرطة غرب معــــــــان / نائباً

عقيد شـرطة سامر سمير الياس مركز حدود العمري / مديراً 

عقيد شرطة مهند عزيز رضا مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء / نائبـاً

عقيد ركن شرطة يعلى عبدالله محمـد مركز إصلاح وتأهيل الموقـــــــــر1 / نائبــــاً

عقيد عمليات علي محمد عبيـد يقوم بأعمال قائد وحدة حماية الإستثمار 

مقـدم ادارة احمد طالب محمـد مركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العـــــــــام/ نائباً

مقدم اصـلاح سعيد علي بايـر مركز إصلاح وتأهيل معـــــــــان / نائباً

مقدم شرطة معتز محمد صالـح مركز حدود الرمثــــــــــــا / مديراً 

مقدم شرطة رائد عبد الكريم فاضل مركز حدود الكرامـــــــــــــه / نائبــاً

مقـدم إدارة ذياب محمود جـازي مركز حدود العمـــري /نائبـاً

مقدم إدارة محمود مصطفى خليل مركز حدود جابـــــــــــــــــــر / نائباً

مقـدم إدارة ممدوح احمد عبد الرحيم مركز حدود المــــــــدورة / نائبــــاً

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