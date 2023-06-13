تنقلات وتعيينات واسعة في الأمن العام - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير الامن العام اللواء عبيد الله المعايطة اجراء التنقلات والتعيينات التالية:



عميـد تامر سليم ذيــاب مديرية شؤون اللاجئين السوريين / مديراً



عميـد محمد محمود محمــد الدفاع المدنــــــي / مديراً



عميـد نورز محمد خير عبدالرزاق قيادة أمن إقليم الشمال /قائداً



عميد ركـن اشرف محمود ذيبـن قوات الــدرك / قائداً



عميد ركـن محمد أمين عبد المطلب سلمان مديرية العمليات والسيطرة / مديـــراً



عميــد عمر مثقال مسلــــم مديرية شرطة إربـــــــد / مديراً



عميد ركن محمد ادريس محمــد إدارة عمليات حفظ السلام/



عميـد عايد رجا خلـف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / نائبـــاً



عميــد خليل عبدالفتاح ضامن إدارة الدراسات الإستراتيجية الأمنية/ مديراً



عميـــد محمود نمر جديـع مديرية شرطة الطفيلة / مديراً



عميد ركن مهندس هيثم رزق فهـــد إدارة النقليــــات / مديـراً



عميــد حيدر محمد عبدالرحمن إدارة البحث الجنائـــــــــي / مديراً



عميـــد عبدالله احمد محمد إدارة التخطيط والتعاون الدولي / مديراً



عميـــد فهد عبدالحميد مضفي مديرية شرطة الزرقاء / مديراً



عميـــد تامبي محمدزكي عبدالله مديرية شرطة جرش / مديراً



عقيـد محمد علي احمـــــد مديرية شرطة المفرق / مديراً



عقيــد محمد فايز عبد القــــادر معهد الأمير غازي لتأهيل ضباط الصف مديراً



عقيد ركـــــن علاء صلاح عبد الرحيـــم وحدة إنضباط الأمن العــــام / قائداً



عقيـد محمد جميل يوسف ديوان الأمن العـــام / مديراً



عقيــد بشار عبدالعزيز مسلم مديرية شرطة شرق عمان / مديراً



عقيـد سامي صقر العبـــــد مديرية شرطة البادية الجنوبية / مديراً



عقيـد هيثم محمود مفضــــي مديرية شرطة غرب البلقاء / مديراً



عقيـد نايف محمد حسيــــن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية / مديراً



عقيـد هاني حسين موسـى مديرية شرطة البادية الوسطى / مديراً



عقيـد عيسى سالم عـــواد مركز إصلاح وتأهيل الموقر1 / مديراً



عقيـد جلال عاطف عبدالكريم مركز حدود الكرامة / مديراً



عقيـد عمر خليفه حــــرب مديرية شرطة الرمثا / مديراً



عقيد ركـــــن بشار عقله سليـم مديرية شرطة النجدة العاصمة / مديراً



عقيد ركــن محمد فرج قطيـــش قيادة الشرطة الخاصة /قائداً



عقيد حاتم عبدالكريم يونس إدارة المعلومات الجنائية / مديراً





عقيـد محمود عبدالكريــم احمد مديرية شؤون اللاجئين السورييـــن



عقيـد رائد شحاده محمــود المعهد المروري الأردنــــــــــــي / مديراً



عقيـد باسم مفلح شاهـــر مركز حدود جابــــــر / مديراً



عقيـد نبيل يوسف عبدالمهدي الأمن الوقائــــي / مساعداً لشؤون العمليات



عقيـد رائد عبدالحفيظ مسلم مديرية شرطة العقبــــــــــــة / نائباً



عقيـد بدر ابراهيم سلامـه إدارة مراكز الإصلاح والتأهيــــل



عقيد عمليات سامي ضيف الله مطلق مديرية شرطة البادية الجنوبيـة / نائباً



عقيد شرطة عبد الكريم عاطف عبد الكريم مديرية شرطة البادية الوسطـى / نائباً



عقيد شرطة خاصة رامي جمال محمــد قوات الــدرك



عقيد شرطة محمد اسماعيل علــــــي مديرية شرطة المفـــــرق / نائباً



عقيد ركن شرطة عمر سليمان عبدالقـــادر مركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العـــام/ مديراً



عقيد شرطة رامي خيرالدين محمـــد مديرية شرطة مادبــا / نائبـــاً



عقيد شرطة يوسف احمد عبدالله مديرية شرطة الكـــــــــرك / نائبــاً



عقيد شرطة هيثم نواف عبدالله مركز إصلاح وتأهيل إرميميـــــــن / مديراً



عقيد شرطة احمد محمد سعيـد مديرية شرطة الطفيلـــة / نائبـــاً



عقيد شرطة حامد سالم فـلاح مديرية شرطة غرب إربـــــد/ نائبــاً



عقيد شرطة فراس محمد عبدالحفيظ مديرية شرطة جـــــــــــــرش / نائبـاً



عقيد شرطة عبدالرحمن احمد عبدالرحمن مديرية شرطة عجلــون / نائبـــاً



عقيد شرطة محمد احمد علـي مديرية شرطة الرمثــــــــا / نائبـــاً



عقيد شرطة عصام ذيب خليـل إدارة الشرطة السياحيــــــــــــة / نائبـاً



عقيد شرطة عيسى حميدان سليمان مديرية شرطة جنوب عمــان/ نائبـاً



عقيد شرطة اشرف سليم حسن مديرية شرطة غرب معــــــــان / نائباً



عقيد شـرطة سامر سمير الياس مركز حدود العمري / مديراً



عقيد شرطة مهند عزيز رضا مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء / نائبـاً



عقيد ركن شرطة يعلى عبدالله محمـد مركز إصلاح وتأهيل الموقـــــــــر1 / نائبــــاً



عقيد عمليات علي محمد عبيـد يقوم بأعمال قائد وحدة حماية الإستثمار



مقـدم ادارة احمد طالب محمـد مركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العـــــــــام/ نائباً



مقدم اصـلاح سعيد علي بايـر مركز إصلاح وتأهيل معـــــــــان / نائباً



مقدم شرطة معتز محمد صالـح مركز حدود الرمثــــــــــــا / مديراً



مقدم شرطة رائد عبد الكريم فاضل مركز حدود الكرامـــــــــــــه / نائبــاً



مقـدم إدارة ذياب محمود جـازي مركز حدود العمـــري /نائبـاً



مقدم إدارة محمود مصطفى خليل مركز حدود جابـــــــــــــــــــر / نائباً



مقـدم إدارة ممدوح احمد عبد الرحيم مركز حدود المــــــــدورة / نائبــــاً

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