آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي

09:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745199 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهدت العاصمة عمّان مساء اليوم الأحد حدثًا فلكيًا استثنائيًا تمثّل بالخسوف الكلي للقمر، حيث احتشد الآلاف في المدينة الرياضية لمتابعة هذه الظاهرة التي أبهرت الحضور بجمالها وتميزها. اضافة اعلان





وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي، إن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس تعطش المجتمع الأردني للمعرفة العلمية وحبهم للفلك، مؤكّدًا أن الخسوف شكل فرصة للتواصل بين العلم والجمهور، ورسالة بأن الفضاء ملك للجميع وأننا جميعًا تحت سماء واحدة.



وبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 7:27 مساءً، ليدخل كاملاً في ظل الأرض عند الساعة 8:30، ويستمر الخسوف الكلي نحو 82 دقيقة، وصولًا إلى ذروته عند الساعة 9:11 مساءً، حين اكتسى القمر لونًا أحمر نحاسيًا نتيجة انكسار ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض.



واستمرت جميع مراحل الخسوف قرابة 5 ساعات و8 دقائق، حيث تمكن الجمهور من مشاهدتها بوضوح، خصوصًا فترة الخسوف الكلي الممتدة حتى الساعة 9:52 مساءً.



ونظمت الجمعية الفلكية الأردنية الفعالية التي تحوّلت إلى مهرجان علمي شعبي، وتضمنت محاضرات مبسطة، وتوجيهات فلكية، ورصدًا عبر التلسكوبات المحوسبة والنواظير والأجهزة البصرية، إضافة إلى بث مباشر لمراحل الخسوف عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، كما أُتيح للمشاركين التقاط صور مباشرة للقمر وتوثيق اللحظة النادرة.



وشهدت الفعالية حضورًا متنوعًا من عائلات وأطفال وطلاب وشباب، إلى جانب تغطية إعلامية ساهمت في نقل أجواء الحدث إلى مختلف محافظات المملكة، كما أقيمت صلاة الخسوف في موقع الفعالية إحياءً للسنة النبوية.



وعبر بعض المتواجدين عن مشاهداتهم حيث قالت الطالبة سلمى العمري، إنها شعرت بالإعجاب والتشويق، مشيرة إلى أن الحدث عزّز رغبتها بمتابعة علوم الفضاء والفلك، فيما أكد المهندس فراس العزام أن رصد الخسوف عمليًا أتاح له فهم الظواهر الفلكية بشكل أفضل وتطبيق ما درسه نظريًا، واعتبرت ربة المنزل ليلى حداد أن المشاركة في الفعالية تجربة عائلية تعليمية أسهمت في تعريف الأطفال بجمال الكون وتشجيعهم على الاستكشاف.

ويعكس هذا الحدث الفلكي اهتمام المجتمع الأردني بالعلوم والفلك، فيما تعتزم الجمعية الفلكية الأردنية تنظيم فعاليات مشابهة مستقبلًا لمتابعة الظواهر الكونية الكبرى وإشراك الجمهور في المشهد الفلكي.