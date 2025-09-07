"الرواد للفنون التشكيلية" تنفذ جداريات تجسد الدور التاريخي للهاشميين في النهضة

الوكيل الإخباري- قال رئيس جمعية الرواد للفنون التشكيلية الدكتور خليل الكوفحي، إن الجمعية تنفذ حاليا جداريات فنية ضخمة تجسد الدور التاريخي للهاشميين في نهضة الأمة فكريا وإنسانيا.



وأضاف الكوفحي إن الجمعية ستنفذ بالتعاون مع الفنانة التركية العالمية الدكتورة منكشا أونسال جداريات فنية ضخمة في مختلف محافظات المملكة، لتسليط الضوء على الدور التاريخي للهاشميين في نهضة الأمة العربية والإسلامية والإنسانية، إضافة إلى دورهم المحوري في حماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك والدعم اللامحدود للأشقاء في فلسطين وغزة.

وأشار إلى أن هذا المشروع الفني الذي يأتي بالتعاون مع الفنانة منكشا المتخصصة في رسم البورتريهات، وهي من الأسماء البارزة في مجال الفن التشكيلي المعاصر، يدمج بين الرؤية الفنية المحلية والعالمية لإبراز رسالة الجدارية التي ستنفذها بمشاركة عدد من فناني جمعية الرواد الأردنيين وبأعلى مستويات التعبير الجمالي والرمزي.



وبين الكوفحي أن هذه الجداريات تسعى إلى تقديم عمل فني يوثق المسيرة الهاشمية في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية، ويبرز إسهاماتهم المستمرة في دعم القضايا العادلة للأمة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.



ولفت إلى أن موقع تنفيذ الجدارية سيُحدد لاحقا، حيث سيتم التنفيذ بشكل مباشر وأمام الجمهور، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن جهود الجمعية في توظيف الفن لخدمة القضايا الوطنية والقومية، وتعزيز الوعي العام من خلال الإبداع البصري.



وتعد المبادرة، وفق الكوفحي من المشاريع الفنية النوعية التي تعكس التكامل بين الفن والرسالة التاريخية والروحية، في إطار تعزيز الثقافة البصرية المرتبطة بالهوية والكرامة العربية وضمن فعاليات برنامج "ارسم وطنك الأردن".