بني مصطفى: توجه لتوسعة الاستثمار في الحماية الاجتماعية نحو القطاع الخاص

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن التوجه العام هو توسعة الاستثمار بالحماية الاجتماعية نحو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة.

وشددت على أن التوجيه الملكي أوعز بربط الحماية الاجتماعية ضمن رؤية التحديث، مبينة أن الوزارة أنجزت بشكل كبير على مستوى التشريعات في هذا المجال، وأن هناك تشبيكًا كاملاً مع البرنامج الوطني للتشغيل والتدريب لأبناء المنتفعين من صندوق المعونة، حيث تجاوز عدد المستفيدين من فرص العمل خمسة آلاف فرصة.



ولفتت النظر إلى أن صناديق الائتمان تقدم قروضًا ميسرة تستفيد منها الأسر في مشاريعها الذاتية، مشيرة إلى أن كلفة مشروع تعزيز الإنتاجية بلغت 24 مليون دينار منذ إطلاقه.



كما أوضحت بني مصطفى أن صندوق الوطنية يمنح الحاصلين على عمل عامًا كاملًا قبل الخروج من برنامج الدعم النقدي، فيما بلغت نسبة التخريج من صندوق المعونة قرابة 5% خلال العام الماضي، مع التزام الحكومة بتدريب ألف من أبناء المنتفعين العام الحالي.



وأضافت أن تأسيس الحضانات يصب في مصلحة الاقتصاد عبر الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن خروج النساء إلى العمل مرتبط بتوفير بيئة رعاية آمنة وصحية لأطفالهن، وأن التحدي يكمن في تحويل الحضانات المنزلية غير المرخصة إلى قطاع منظم. كما كشفت عن مشاريع بالشراكة مع المجتمع المدني لرعاية كبار السن، من بينها مشروع جديد في مأدبا سيتم تشغيله مطلع العام المقبل.



وبينت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على مجموعة من التشريعات الجديدة تحت مظلتها، بينها تعديل قانون الجمعيات وتنظيم المسؤولية المجتمعية عبر نظام جديد، إضافة إلى إعداد مسودة لصندوق جديد للرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى وجود مطلب عام بحوكمة قطاع الجمعيات الخيرية وتصنيفها وفق معايير عالمية، مع التركيز على النهج التحفيزي بدلًا من العقابي في التعامل معها.



كما استعرضت بني مصطفى دور الاستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية التي تضم عددًا من المؤسسات والشركاء، فضلًا عن تعزيز الرقمنة لحفظ كرامة المنتفعين، وتوفير الوقت، واعتبارها قصة نجاح أردنية.