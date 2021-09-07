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الثلاثاء، 07-09-2021 01:50 م

تنويه امني للأردنيين

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الوكيل الاخباري- نشرت إدارة السير، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنويها للأردنيين.

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وأشارت إدارة السير الى تعطل حركة مركبة شحن لم يتناسب ارتفاعها مع ارتفاع الجسر الموجود أمام مدخل المدينة الطبية باتجاه دوار الشعب

 

واكدت أنه يتم حالياً التعامل مع زوائد المركبة لغايات تسيير حركتها.


ودعت إدارة السير إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الميدان

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