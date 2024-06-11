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الثلاثاء، 11-06-2024 07:54 م

تنويه بشأن خبر تأجيل اقساط القروض في الاردن - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا منسوب لجمعية البنوك في الاردن يزعم تأجيل قروض البنوك لشهر يونيو/حزيران الجاري  .

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الخبر المفبرك، شغل صفحات الأردنيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع اقتراب عيد الاضحى وتجهيزات الأهالي لشراء الملابس للأطفال ، ليتبين أنه غير دقيق.

 

ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري لم يصدر اية قرار رسمي عن جمعية البنوك حول تأجيل الاقساط ( حتى لحظة كتابة الخبر )، الامر الذي يؤكد ان الخبر مفبرك او يعود الى سنوات سابقة .

 

واعتاد الأردنيون خلال سنوات جائحة كورونا على تأجيل القروض في الشهر الذي يسبق شهر رمضان والعيد، لامتصاص تأثير جائحة كورونا بعد توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب الحظر الشامل. إلا أن جمعية البنوك رفضت مطالب نيابية وشعبية لتأجيل اقساط القروض ، بعد انتهاء الجائحة .

 

 


 

 

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