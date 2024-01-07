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الأحد، 07-01-2024 06:39 م

التربية توضح حول موعد دوام المدارس

مدارس خاص


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -قالت وزارة التربية والتعليم، إن دوام المدارس الحكومية للفصل الدراسي الثاني، سيبدأ يوم الخميس الموافق 21/1/2024، فيما يبدأ دوام المدارس الخاصة، يوم الاثنين الموافق 1/2/2024.

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وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن سبب وجود اختلاف هذا العام بين التقويمين الدراسيين، يعود لتطبيق المدارس الحكومية البرنامح الوطني للتدخلات العلاجية هذا العام، حيث يطبق طوال العام من خلال تحديد أول 10 دقائق من حصة الرياضيات لتطبيق أنشطة البرنامج، وتحديد حصتين من حصص اللغة العربية الأسبوعية لتطبيق أنشطة البرنامج، وهذا الإجراء يستلزم زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية حتى لا يؤثر ذلك على تدريس المناهج الحالية.

 

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